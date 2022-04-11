Розпад пострадянської химери почався

Насамперед – у галузі економіки. Не працює економіка. Вся Росія – це дві труби: нафтова та газова. Більше нічого не працює. І це стосується решти всіх галузей.

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Зовнішня політика – деградація. Внутрішня політика, освіта. Психологічне становище громадян – пропаганда, деградація. І армія. Економіка, яка не працює, нормально не працює психологічний, емоційний стан суспільства, не працює наука.

Чому Росія приречена на поразку

Зрозуміло, що й армія у тому самому стані: примітивному, 20-річної давності, армія призовників, армія рабів, техніка, танки 60-го року. Ви уявляєте, що таке сучасна російська армія? Більше нічого немає. Танк "Армада" у кількості двох або трьох екземплярів – для парадів. Його, до речі, в Україну пригнали, мабуть, для параду.

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Ця деградація – деградація всієї системи: і армії, й економіки, політики, й зовнішньої політики. Усього. Розвивається лише корупція. Стає ефективнішою, винахідливішою, тоншою, більшою й сама по собі теж руйнує імперію, викликає посилення ось цієї деградації.

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