Країна щасливих квитків

Просто згадайте, як ми отримали незалежність у 1991, завернули Яника в 2004 і 2013, відбили 3/4 окупованих територій в 2014, а Київ, Чернігів, Суми і ще багато міст та сіл – за минулі тижні.

До теми За нас воюють невідспівані й неоплакані, або який містичний знак побачили у Бородянці

Ми дуже фартова нація. Удача, а тепер уже і весь світ – на нашому боці. Залишилося тільки навчитися цю удачу використовувати по повній і доводити почате до кінця. Буде не так "весело", місцями навіть нудно. Але, думаю, що ми до цього вже дозріли.



Попереду на Україну чекають вирішальні дні війни з одвічним ворогом / Фото "Слово і діло"

Попереду вирішальні дні, а потім потрібно буде роками закріпляти і боронити результат. Всім разом, нарешті забувши за протиріччя.

Зверніть увагу – ЗСУ майстерно знищили склад боєприпасів окупантів у Новоайдарі: дивіться відео