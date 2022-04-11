Послання від предків

От же недарма якийсь дядько так по-хазяйськи шафку прикрутив! Це, виявляється, привіт нам не тільки од автора, художника-кераміста Прокопа Бідасюка, а й од його вчителя, бойчукіста Василя Седляра (1899 – 1937), розстріляного, як всі бойчукісти, 85 років тому, тою самою чекістанською нечистю.

Радимо Кожен день на цій війні наближає смерть Росії

А у Седляра 12 квітня – хочете вірте, хочете ні – день народження. Таке враження, наче то він сам, власною рукою того півника притримав. Як у апокрифічних євангеліях – "щоб вам на познаку було".



Уціліла шафка з майоліковим півником стала символом незламності українців у цій війні з Росією / Фото "Радіо Максимум"

Це наші невідомщені, невідспівані й неоплакані – безмогильні мертві за нас воюють. І тому нема нині на світі армії, сильнішої за нашу…

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