Вибір між людиною й дияволом

Чи вбив їх Путін? Ні. Їх вбили росіяни. Хтось із вас скаже, що це були солдати, вони виконують накази. Я вам відповім, що виконання наказів – це свідомий вибір. Брати участь у геноциді українського народу – це їх свідомий вибір, бо так чи інакше, право вибору є завжди.

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Хтось буде апелювати, сказавши, що "так, це солдати, но прастиє расіянє протів". Але солдати – це ті самі "прастиє расіянє", вони не живуть у вакуумі, а мають сім'ї, цивільних друзів, ходять в магазини й кінотетари та й в армії.

Зрештою, більшість із них відслужить усього 3 – 5 років і повернеться у цивільне життя працювати водієм, баристою, слюсарем, буде платити податки очільнику їх терористичного утворення, яке вони називають країною, і стане у ваших очах тим самим "прастим расіянінам", але вже з кров'ю українців на руках. Він, скоріш за все, навіть напише десь в коментарях, що не підтримує Путіна, але напише він це зі спи***еного в Україні макбуку.

А його друзі, які не служили і є чистокровними "прастимі расіянамі"? Вони будуть толерувати те, що їх друг – vбивця українських жінок та дітей у місті Буча.

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Падіння недоімперії близько

Сьогоднішня війна – священна для українського народу. Сьогодні, просто кожної хвилини, ми закладаємо фундамент для будівництва нашого майбутнього. Це апогей останніх трьохсот років. Нарешті ніякої "гібридної війни", "брасткіх народав", "защіти рускагаварящіх". Нарешті маски скинуті й іде війна на знищення. Війна, яка зачепила абсолютно кожного українця.

Кожен день на цій війні наближає смерть Росії на багато років. І можливо навіть так пощастить, що ми побачимо розвал цієї недоімперії на власні очі. Або ми, або вони. Слава Україні!

Важливо – російські загарбники визнали, що війна в Україні стала для них пеклом: дивіться відео