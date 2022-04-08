Що і навіщо заграбники привезли на схід

Багатофункціональний робототехнічний комплекс розмінування "Уран-6" призначений для інженерної розвідки та розмінування місцевості від протипіхотних мін та вибухонебезпечних предметів у режимі дистанційного керування.

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Комплекс "Уран-6" виконує такі завдання:

розчищення мінно-вибухових загороджень, скупчень будівельного сміття та дротяних загороджень завтовшки до 8 міліметрів;

засипання траншей, створення насипів та брустверів, вирівнювання ділянок місцевості;

викопування знешкоджених дорожніх мін; короткочасне буксирування колісних та гусеничних машин (автомобілів та танків).

Оператор може управляти комплексом на відстані 50 метрів через укриття, якщо укриття немає – на відстані 150 метрів.

Комплекс "Уран-6" використовувався під час військової інтервенції РФ у Сирії та Нагірному Карабаху. Наразі комплекс "Уран-6" використовується російськими окупантами в умовах реальних бойових дій на сході України.

Випробовують смерть на Донбасі

Варто зазначити, що Росія перетворила Донбас на випробувальний полігон для свого найновішого озброєння й відпрацьованих тактик ведення бою.

Нагадаю, 9 липня 2015 року оприлюднили інформацію аналітичного відділу громадської ініціативи "Права Справа" щодо застосування бойовиками в тестовому режимі автоматизованої станції перешкод Р-330Ж "Житель".

20 жовтня 2016 року європейські дипломати звернулися до делегації РФ з вимогою пояснити присутність Р-330Ж "Житель", що блокує зв'язок на підконтрольних бойовикам територіях східної України, згідно зі спостереженнями Спеціальної моніторингової місії.

Не пропустіть Росія бездарними фейками намагається відхреститись від удару по Краматорську

8 червня 2015 року заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО) Олександр Литвиненко в ході засідання міжпарламентської ради "Україна – НАТО" підтвердив інформацію громадської ініціативи "Права Справа" про присутність на Донбасі російських комплексів радіоелектронної боротьби "Ртуть", яку аналітичний відділ організації оприлюднив ще 14 грудня 2014 року.

18 березня 2018 року оприлюднили інформацію аналітичного відділу громадської ініціативи "Права Справа" про тестування новітньої розробки російського ВПК РЕБ "Інфауна" в умовах реальних бойових дій на сході України.

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