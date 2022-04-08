Что и зачем заграбастчики привезли на восток

Многофункциональный робототехнический комплекс разминирования "Уран-6" предназначен для инженерной разведки и разминирования местности от противопехотных мин и взрывоопасных предметов в режиме дистанционного управления.

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Комплекс "Уран-6" выполняет следующие задачи:

расчистка минно-взрывных заграждений, скоплений строительного мусора и проволочных заграждений толщиной до 8 миллиметров;

засыпка траншей, создание насыпей и брустверов, выравнивание участков местности;

выкапывание обезвреженных дорожных мин; кратковременная буксировка колесных и гусеничных машин (автомобилей и танков).

Оператор может управлять комплексом на расстоянии 50 метров из-за укрытия, если укрытия нет – на расстоянии 150 метров.

Комплекс "Уран-6" использовался во время военной интервенции РФ в Сирии и Нагорном Карабахе. Сейчас комплекс "Уран-6" используется российскими оккупантами в условиях реальных боевых действий на востоке Украины.

Испытывают смерть на Донбассе

Стоит отметить, что Россия превратила Донбасс в испытательный полигон для своего новейшего вооружения и отработанных тактик ведения боя.

Напомню, 9 июля 2015 года обнародовали информацию аналитического отдела общественной инициативы "Правое дело" по применению боевиками в тестовом режиме автоматизированной станции помех Р-330Ж "Житель".

20 октября 2016 года европейские дипломаты обратились к делегации РФ с требованием объяснить присутствие Р-330Ж "Житель", что блокирует связь на подконтрольных боевикам территориях восточной Украины, согласно наблюдениям Специальной мониторинговой миссии.

Не пропустите Россия бездарными фейками пытается откреститься от удара по Краматорску

8 июня 2015 года заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Литвиненко в ходе заседания межпарламентского совета "Украина – НАТО" подтвердил информацию общественной инициативы "Права Справа" о присутствии на Донбассе российских комплексов радиоэлектронной борьбы "Ртуть", которую аналитический отдел организации обнародовал еще 14 декабря 2014 года.

18 марта 2018 года обнародовали информацию аналитического отдела общественной инициативы "Правое дело" о тестировании новейшей разработки российского ВПК РЭБ "Инфауна" в условиях реальных боевых действий на востоке Украины.

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