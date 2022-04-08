Сейчас российская пропаганда всячески пытается абстрагироваться от этого, очередного военного преступления тем, что у России якобы нет на вооружении ТРК "Точка-У" и российские оккупационные войска их не применяют.

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Это ложь

Во-первых, у России до сих пор в строю находится до 220 ТРК "Точка-У". Полного перевооружения на ОТРК "Искандер-М" до сих пор не проведено и в ряде частей русской армии "Точка-У" стоит в строю.

Во-вторых, ТРК "Точка-У" российскими оккупантами с 24 февраля 2022 года применялась по украинским городам на Донбассе.

Россияне сами признали свое преступление, но впоследствии попытались уничтожить доказательства (неудачно) / Скриншот

Обстрел ж/д вокзала в Краматорске готовился заранее / Скриншот

Россияне применяли "Точка-У" по госпиталю в Угледаре. Но эту информацию сегодня, 8 апреля, стали массировано зачищать из открытых источников.

Например, в англоязычной версии Википедии было удалено упоминание об ударе по Угледару.

В-третьих, известно, что когда у российского контингента, применяющего ОТРК "Искандер", в Беларуси возник дефицит ракет 9М723 и 9М728, в РБ были отправлены десятки российских ТРК "Точка-У".

Данные комплексы применялись по территории Украины и фото и видео фактов тому в открытых источников великое множество.

Переобувание в воздухе

Российская пропаганда точно так же как в 2014 году радовалась когда российские оккупанты сбили авиалайнер рейса МН-17 сегодня радовалась удару по Краматорску, а потом, когда выяснилось, что погибли мирные жители, стала лихорадочно удалять и редактировать сообщения!

Убийцы пытаются замести следы и обвинить во всем украинцев / Скриншот

Возмездия не избежать

То есть, совершив очередное кровавое военное преступление, Россия тут же пытается оправдаться. Бездарно, бессмысленно, ничтожно.

Факт в том, что сколько бы фейков Россия не плодила, наказание за военные преступления настигнет каждого, кто их совершал и даже тех, кто их оправдывал и выгораживал.

Россия совершает геноцид украинской нации – смотрите видео: