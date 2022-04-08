Що може стати контрольним пострілом у російського монстра

Після того, як світ і всі ми побачили звірства і військові злочини рашистів, скоєні ними під час окупації Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Бородянки, інших містечок і сіл Киівщини, постало питання щодо запровадження країнами ЄС чергового, вже п'ятого пакету санкцій.

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Вчора посли країн ЄС погодили такий пакет проти Росії, в який увійшло ембарго на імпорт вугілля, та й то аж із середини серпня. І це попри те, що Європарламент більшістю голосів (413 – "за") підтримав резолюцію про заклик до повного і негайного ембарго на імпорт рашистських енергоносіїв – нафти, газу, вугілля і навіть ядерного палива!

Справді дієвими та болісними для рашистів санкціями є, зокрема, повне ембарго на купівлю російських енергоресурсів: вугілля, нафти, газу. І коли говорять про таке ембарго на торгівлю, то основну увагу приділяють саме газу. А дарма, адже експорт нафти та нафтопродуктів приносить значно більше мільярдів доларів в бюджет агресора та становить значно більше відсотків у структурі їх товарного експорту.

Тож експорт нафти для агресора – значно важливіший в економічному плані, ніж експорт газу. Порівняймо такі цифри. У 2020 році експорт природного газу приніс 20 мільярдів доларів, або 6% від всього товарного експорту Росії. При цьому нафта і нафтопродукти принесли 122 мільярди доларів, або 37% від всього експорту.

У 2021 році ситуація аналогічна – нафта та нафтопродукти принесли росії 179 мільярдів доларів, або 36% від усього товарного експорту. Експорт газу в 2021 році в Росії змішали в одну категорію з оборонним та засекретили. І ця секретна категорія принесла у 2021 році 68 мільярдів доларів, або 14% від всієї експортної виручки.

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ЄС марно ламає списи об енергетичне ембарго

До фінансово-економічного аргументу додається ще один – можливість реалізації. Щодо газу європейські країни, як, наприклад, Німеччина, займають стриману позицію, не поспішають підтримувати ембарго на купівлю блакитного палива у рашистів, кажучи, що санкціі не мають вдарити більш сильно по самих країнах, які їх запровадять.

Тож наводяться такі пояснення чи виправдання: Європа отримує більшість газу через газопроводи, портових терміналів для кораблів з газом мало, замістити російський газ швидко вкрай складно, а його відсутність вдарить і по європейській промисловості та споживачах.

При цьому для відмови від російської нафти немає фундаментальних інфраструктурних перепон. На глобальному ринку нафти за 2020 рік Росія займала долю у 12%. Це другий показник у світі після Саудівської Аравії з 15%. 12% – велика доля, але не вирішальна.

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Особливо, враховуючи здатність країн OPEC оперативно збільшувати видобуток. Тим більше, що від російської нафти Urals вже і так масово відмовляються у світі. Наприклад, польська нафтопереробна компанія Orlen за останній місяць зменшила використання російської нафти з 50% до 30% і замінила поставками з інших напрямків. Гідний приклад навіть без запровадження офіційних санкцій!

Безумовно, варто закріпити цю тенденцію на санкційно-законодавчому рівні ЄС і зокрема щодо ембарго на нафту та нафтопродукти. Цим позбавимо окупанта третини експорту та валютної виручки, а отже наблизимо їх економічний колапс.

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