Пекло чекає

Цілі не заявлені, тисячі російських солдатів убиті й ще десятки, цілком можливо, ми відправимо на концерт до Жириновського.

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Так, усе, як обіцяв Путін. В рай? Ні – цих негідників загребуть винятково в пекло. Чорти там сковорідку вже розігрівають, додають туди олії, танцюють навколо цього вогню і чекають: "Вольфовичу, давай до нас. Адже це ти розбудив найнижчі почуття в російському суспільстві".

Жириновський казав, що нікому нічого поганого не бажає. Наразі російські офіційні представники теж кажуть, що вони не вбивають українців – вони їх захищають.

Відео, де Жириновський ріже торт у вигляді України, – вже кілька років. І саме за цими лекалами намагається просунутися Російська Федерація. Тож цей кремлівський старець, який, молодець, першим вирушив у гонку на лафетах, він багато речей промовляв тоді, які здавались абсурдними та дивними. Але тепер усе по-іншому. Цей "головний аналітик" теж мав прорахунки.

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Україна поховає "другу армію світу"

Якщо 22 лютого 2022 (за два дні до війни) російські пропагандони говорили про те, що Росія тільки підійме брову, і ми тут усі впадемо від страху, то лише через місяць війни з'ясовується, що Україна – друга армія Європи, після Росії. А коли ми розіб'ємо російських окупантів, то автоматично станемо армією №1.

Але ви чули (від пропагандистів – 24 канал): "налякати США", "налякати Захід". Частково це вдається. Проте, на мою думку, навіть у західних, європейських столицях, у США починають розуміти, що грати в цю гру, злякатися російської ядерної бомби, напевно, не варто.

І, на мою думку, Захід зараз вибудовує військову політику щодо Росії з умовою того, що він (Путін – 24 канал) натисне на ядерну кнопку. Але якщо це так, то докорінні зміни у західному світі вже відбулися, а Україна отримає всю необхідну зброю для того, щоб убивати російських солдатів, офіцерів ну і, звичайно ж, генералів. Замовляли зустріч із Кобзоном? Ви поїдете туди всі.

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