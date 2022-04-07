Окупантам дали прикурити

Отже, сумарні втрати російських окупаційних військ перевищили 65 тисяч. Ситуація із добовою пропускною можливістю в лікувальних закладах Ростовської, Білгородської та Курської областей, а також польових шпиталях – стабільно складна.

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Російська Федерація у намаганні приховати реальні втрати свого окупаційного контингенту в Україні затримувала передачу трупів родичам на досить тривалі терміни. Деякі тіла, наприклад, досі утримуються в моргах лікувальних установ Білорусі.



У Росіїї побоюються, що кількість безногих окупантів шокує суспільство / Скриншот відео

До цієї тактики замовчування втрат додалася ще одна. Російські окупанти, які зазнали поранень, внаслідок яких вони втратили кінцівки, затримуються в лікувальних установах значно довше. Це викликано наміром командування ЗС РФ не травмувати та деморалізувати населення напливом у суспільстві молодих людей без рук та ніг.

Це, тим часом, створює додаткове навантаження на лікувальні установи та реабілітаційні центри.

Актуальне – офіційні дані щодо втрат російських окупантів у війні з Україною: дивіться відео