Ад ждет

Цели не заявлены, тысячи российских солдат убиты и еще десятки, вполне возможно, мы отправим на концерт к Жириновскому.

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Да, все, как обещал Путин. В рай? Нет – этих негодяев загребут исключительно в ад. Черти там сковородку уже разогревают, добавляют туда масла, танцуют вокруг этого огня и ждут: "Вольфович, давай к нам. Ведь это ты разбудил самые низкие чувства в российском обществе".

Жириновский говорил, что никому ничего плохого не желает. Сейчас российские официальные представители тоже говорят, что они не убивают украинцев – они их защищают.

Видео, где Жириновский режет торт в виде Украины, – уже несколько лет. И именно по этим лекалам пытается продвинуться Российская Федерация. Поэтому этот кремлевский старец, который, молодец, первым отправился в гонку на лафетах, он много вещей говорил тогда, которые казались абсурдными и странными. Но теперь все по-другому. У этого "главного аналитика" тоже были просчеты.

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Украина похоронит "вторую армию мира"

Если 22 февраля 2022 года (за два дня до войны) российские пропагандоны говорили о том, что Россия только поднимет бровь, и мы тут все упадем от страха, то лишь через месяц войны выясняется, что Украина – вторая армия Европы, после России. А когда мы разобьем российских оккупантов, то автоматически станем армией №1.

Но вы слышали (от пропагандистов – 24 канал): "напугать США", "напугать Запад". Отчасти это удается. Однако, по моему мнению, даже в западных, европейских столицах, в США начинают понимать, что играть в эту игру, испугаться российской ядерной бомбы, наверное, не стоит.

И, по моему мнению, Запад сейчас выстраивает военную политику в отношении России с условием того, что он (Путин – 24 канал) нажмет на ядерную кнопку. Но если это так, то коренные изменения в западном мире уже произошли, а Украина получит все необходимое оружие для того, чтобы убивать российских солдат, офицеров ну и, конечно же, генералов. Заказывали встречу с Кобзоном? Вы поедете туда все.

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