Смертоносное оружие с игрушечным названием
На Луганском направлении враг продолжает артиллерийские обстрелы населенного пункта Попасная. Цель – нанесение огневого поражения подразделениям Вооруженных Сил Украины и жилым кварталам города.
В частности, по информации местных источников аналитического отдела общественной инициативы "Правое Дело", зафиксирована передислокация в оккупированный Луганск ТОС-1 "Буратино", которая перемещалась вместе с другими типами вооружения и техники.
Теория войны
Тяжелая огнеметная система ТОС-1 "Буратино" на шасси танка Т-72 предназначена для поражения живой силы, легкобронированной и автомобильной техники снарядами с боевыми частями термобарического зажигательного действия.
Боевая часть двойного подрыва – сначала на высоте 5–15 метров подрывается первый заряд и распыляется облако аэрозольной смеси диаметром до 50 метров, затем второй заряд зажигает эту смесь.
Донбасс как полигон
Первые упоминания о наличии на вооружении у участников незаконных вооруженных формирований на оккупированных территориях Луганщины датируются августом 2014 года. 12 августа 2014 аналитический отдел "Правого Дела" обнародовал информацию о том, что у боевиков появились 3 установки ТОС-1 "Буратино", которые будут нацелены на Луганский аэропорт.
Стоит отметить, что эта информация была мгновенно обнародована российскими СМИ. Следующая информация о наличии ТОС-1 на оккупированных территориях Луганской области появилась в 2015 году. Тогда "Правое дело" сообщало, что парад ко Дню победы будет использован как прикрытие для передислокации в направлении Станицы Луганской. Речь шла о 152-миллиметровых самоходных гаубицах "Мста" и системах ТОС-1 "Буратино".
2 октября 2015 года заместитель главы мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил, что наблюдатели увидели тяжелую огнеметную систему ТОС-1 "Буратино" на полигоне в районе села Круглик.
11 января 2021 Россия начала военные учения у границ с Украиной. Маневры происходили на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях. По информации "Правого Дела", в этих учениях у границ с Украиной впервые за длительное время задействовали огнеметные системы ТОС-1 "Буратино" и их модернизированные версии ТОС-1А "Солнцепек". Впоследствии российская сторона была вынуждена подтвердить эту информацию "Правого Дела".
18 января 2022 в эфире ведущего украинского радио я озвучил информацию, что местными источниками организации зафиксированы системы ТОС-1 на территории оккупированных районов Луганской области, а именно: на полигоне вблизи сел Круглик и Мирное.
10 марта 2022 г. в украинских СМИ сообщили, что Минобороны России подтвердило, что применяет в Украине тяжелые огнеметные системы (ТОС-1А), которые используют термобарические ракеты. Об этом информировало Госспецсвязи в телеграм-канале со ссылкой на данные британской разведки.
Под угрозой – даже безоружные
Использование термобарического оружия строго регулируется законом о вооруженных конфликтах. Оно не может использоваться против военных целей, если это подвергает опасности гражданское население.
Применение российскими оккупантами ТОС-1 будет считаться причинением чрезмерных повреждений объектам критической и гражданской инфраструктуры украинских городов. Его применение может привести к численным жертвам среди гражданского населения города Попасная.
Вся ответственность за возможные последствия применения российскими оккупантами тяжелой огнеметной системы ТОС-1 "Буратино" во время штурма города Попасная ляжет непосредственно на военно-политическое руководство страны-оккупанта.
Вооруженные Силы Украины дают отпор врагу! Мы – под надежной защитой наших военных. Сохраняем спокойствие и верим в ВСУ! И главное – верим в нашу победу!
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