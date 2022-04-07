Смертоносное оружие с игрушечным названием

На Луганском направлении враг продолжает артиллерийские обстрелы населенного пункта Попасная. Цель – нанесение огневого поражения подразделениям Вооруженных Сил Украины и жилым кварталам города.

Зафиксирована активная передислокация подразделений оккупационных войск и военной техники из тыловых районов оккупированной территории Луганской области, непосредственно к линии фронта.

В частности, по информации местных источников аналитического отдела общественной инициативы "Правое Дело", зафиксирована передислокация в оккупированный Луганск ТОС-1 "Буратино", которая перемещалась вместе с другими типами вооружения и техники.

Теория войны

Тяжелая огнеметная система ТОС-1 "Буратино" на шасси танка Т-72 предназначена для поражения живой силы, легкобронированной и автомобильной техники снарядами с боевыми частями термобарического зажигательного действия.

Боевая часть двойного подрыва – сначала на высоте 5–15 метров подрывается первый заряд и распыляется облако аэрозольной смеси диаметром до 50 метров, затем второй заряд зажигает эту смесь.

За один залп установка может выпустить 30 ракет, поражающих территорию площадью от одного (зажигательными снарядами) до двух (термобарических снарядов) квадратных километров. Дальность применения – от 400 метров до 6 километров.

Донбасс как полигон

Первые упоминания о наличии на вооружении у участников незаконных вооруженных формирований на оккупированных территориях Луганщины датируются августом 2014 года. 12 августа 2014 аналитический отдел "Правого Дела" обнародовал информацию о том, что у боевиков появились 3 установки ТОС-1 "Буратино", которые будут нацелены на Луганский аэропорт.

Стоит отметить, что эта информация была мгновенно обнародована российскими СМИ. Следующая информация о наличии ТОС-1 на оккупированных территориях Луганской области появилась в 2015 году. Тогда "Правое дело" сообщало, что парад ко Дню победы будет использован как прикрытие для передислокации в направлении Станицы Луганской. Речь шла о 152-миллиметровых самоходных гаубицах "Мста" и системах ТОС-1 "Буратино".

2 октября 2015 года заместитель главы мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил, что наблюдатели увидели тяжелую огнеметную систему ТОС-1 "Буратино" на полигоне в районе села Круглик.

11 января 2021 Россия начала военные учения у границ с Украиной. Маневры происходили на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях. По информации "Правого Дела", в этих учениях у границ с Украиной впервые за длительное время задействовали огнеметные системы ТОС-1 "Буратино" и их модернизированные версии ТОС-1А "Солнцепек". Впоследствии российская сторона была вынуждена подтвердить эту информацию "Правого Дела".

18 января 2022 в эфире ведущего украинского радио я озвучил информацию, что местными источниками организации зафиксированы системы ТОС-1 на территории оккупированных районов Луганской области, а именно: на полигоне вблизи сел Круглик и Мирное.

10 марта 2022 г. в украинских СМИ сообщили, что Минобороны России подтвердило, что применяет в Украине тяжелые огнеметные системы (ТОС-1А), которые используют термобарические ракеты. Об этом информировало Госспецсвязи в телеграм-канале со ссылкой на данные британской разведки.

Термобарическое оружие использует кислород из окружающего воздуха для создания высокотемпературного взрыва. Его фугасное действие длится дольше, чем у обычного взрывчатого вещества. Оно может разрушить инфраструктуру, нанести значительный ущерб внутренним органам человека и вызвать сильные ожоги, приводящие к смерти. Следует отметить, что ранее термобарическое оружие уже применялось российскими войсками в Афганистане и в Чечне.

Под угрозой – даже безоружные

Использование термобарического оружия строго регулируется законом о вооруженных конфликтах. Оно не может использоваться против военных целей, если это подвергает опасности гражданское население.

Применение российскими оккупантами ТОС-1 будет считаться причинением чрезмерных повреждений объектам критической и гражданской инфраструктуры украинских городов. Его применение может привести к численным жертвам среди гражданского населения города Попасная.

Вся ответственность за возможные последствия применения российскими оккупантами тяжелой огнеметной системы ТОС-1 "Буратино" во время штурма города Попасная ляжет непосредственно на военно-политическое руководство страны-оккупанта.

Вооруженные Силы Украины дают отпор врагу! Мы – под надежной защитой наших военных. Сохраняем спокойствие и верим в ВСУ! И главное – верим в нашу победу!