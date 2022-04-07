Смертоносна зброя з іграшковою назвою
На Луганському напрямку ворог продовжує артилерійські обстріли населеного пункту Попасна. Мета – нанесення вогневого ураження підрозділам Збройних Сил України і житловим кварталам міста.
Зокрема, за інформацією місцевих джерел аналітичного відділу громадської ініціативи "Права Справа", зафіксована передислокація в окупований Луганськ ТОС-1 "Буратіно", яка переміщувалася разом з іншими типами озброєння та техніки.
Теорія війни
Важка вогнеметна система ТОС-1 "Буратіно" на шасі танка Т-72 призначена для ураження живої сили, легкоброньованої та автомобільної техніки снарядами з бойовими частинами термобаричної запалювальної дії.
Бойова частина подвійного підриву – спочатку на висоті 5 – 15 метрів підривається перший заряд і розпорошується хмара аерозольної суміші діаметром до 50 метрів, потім другий заряд запалює цю суміш.
Донбас як полігон
Перші згадки про наявність на озброєнні в учасників незаконих збройних формувань на окупованих територіях Луганщини датуються сернем 2014 року. 12 серпня 2014 року аналітичний відділ "Правої Справи" оприлюднив інформацію про те, що у бойовиків з'явилися 3 установки ТОС-1 "Буратіно", які будуть націлені на Луганський аеропорт.
Варто відзначити, що ця інформація миттєво була оприлюднена російськими ЗМІ. Наступна інформація щодо наявності ТОС-1 на окупованих територіях Луганської області з'явилася у 2015 році. Тоді "Права справа" повідомляла, що парад до Дня перемоги буде використаний як прикриття для передислокації у напрямку Станиці Луганської. Мовилося про 152-міліметрові самохідні гаубиці "Мста" та системи ТОС-1 "Буратіно".
2 жовтня 2015 року заступник голови моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг повідомив, що спостерігачі побачили важку вогнеметну систему ТОС-1 "Буратіно" на полігоні в районі села Круглик.
11 січня 2021 року Росія почала військові навчання біля кордонів з Україною. Маневри відбувалися на загальновійськових полігонах у Воронезькій, Білгородській, Брянській та Смоленській областях. За інформацією "Правої Справи", в цих навчаннях біля кордонів з Україною вперше за тривалий час задіяли вогнеметні системи ТОС-1 "Буратіно" та їхні модернізовані версії ТОС-1А "Солнцепек". Згодом російська сторона змушена була підтвердити цю інформацію "Правої Справи".
18 січня 2022 року в ефірі провідного українського радіо я озвучив інформацію, що місцевими джерелами організації зафіксовані системи ТОС-1 на території окупованих районів Луганської області, а саме: на полігоні поблизу сіл Круглик і Мирне.
10 березня 2022 року в українських ЗМІ повідомили, що Міноборони Росії підтвердило, що застосовує в Україні важкі вогнеметні системи (ТОС-1А), які використовують термобаричні ракети. Про це інформувало Держспецзв'язку в телеграм-каналі з посиланням на дані британської розвідки.
Під загрозою – навіть беззбройні
Використання термобаричної зброї суворо регулюється законом про збройні конфлікти. Вона не може використовуватися проти військових цілей, якщо це наражає на небезпеку цивільне населення.
Застосування російськими окупантами ТОС-1 буде вважатися таким, що завдасть надмірних ушкоджень об'єктам критичної й цивільної інфраструктури українських міст. Її застосування може призвести до чисельних жертв серед цивільного населення міста Попасна.
Вся відповідальність за можливі наслідки застосування російськими окупантами важкої вогнеметної системи ТОС-1 "Буратіно" під час штурму міста Попасна ляже безпосередньо на військово-політичне керівництво країни-окупанта.
Збройні Сили України дають відсіч ворогу! Ми – під надійним захистом наших військових. Зберігаємо спокій і віримо в ЗСУ! І головне – віримо в нашу перемогу!
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