Люди гинуть через боягузство Заходу

Нарешті знайшлася одна людина з великих країн ЄС, що поставила питання саме так.

Читайте також Санкції проти дочок Путіна: як нові обмеження вдарять по Росії

Санкції після геноциду в Бучі – це менше ніж нічого. Частковий імпорт вугілля з літа звучить як насмішка.

Ембарго на російську нафту вже не питання стримування Росії, а питання збереження тисяч життів.

Саме так слід вести розмову зі страусами з Євросоюзу, які говорять про мир, але на стороні кондиціонера.

Що робити

З Угорщиною все зрозуміло, але позиція Німеччини могла б змінити все.

Не потрібно спільних рішень, якщо їх немає. Потрібно просто не купувати російську нафту. І ЄС знає, як це зробити.

Росія здійснює геноцид української нації – дивіться відео: