Люди гибнут из-за трусости Запада

Наконец нашелся один человек из больших стран ЕС, который задал вопрос именно так.

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Санкции после геноцида в Буче – это меньше, чем ничего. Частичный импорт угля с лета звучит как насмешка.

Эмбарго на российскую нефть – уже не вопрос сдерживания России, а вопрос сохранения тысяч жизней.

Именно так следует вести разговор со страусами из Евросоюза, говорящими о мире, но на стороне кондиционера.

Что делать

С Венгрией все понятно, но позиция Германии могла бы изменить все.

Не нужны общие решения, если их нет. Надо просто не покупать российскую нефть. И ЕС знает, как это сделать.

Россия совершает геноцид украинской нации – смотрите видео: