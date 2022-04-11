Распад постсоветской химеры начался

В первую очередь – в области экономики. Не работает экономика. Вся Россия – это две трубы: нефтяная и газовая. Больше ничего не работает. И это касается всех остальных отраслей.

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Внешняя политика – деградация. Внутренняя политика, образование. Психологическое положение людей – пропаганда, деградация. И армия. Экономика, которая не работает, нормально не работает психологическое, эмоциональное состояние общества, не работает наука.

Почему Россия обречена на поражение

Понятно, что их армия в том же состоянии: примитивном, 20-летней давности, армия призывников, армия рабов, техника, танки 60-го года. Вы представляете, что такое современная российская армия? Больше ничего нет. Танк "Армада" в количестве двух или трех экземпляров – для парадов. Его, кстати, в Украину пригнали, наверное, для парада.

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Эта деградация – деградация всей системы: и армии, и экономики, политики и внешней политики. Всего. Развивается только коррупция. Становится эффективнее, изобретательнее, тоньше, больше и сама по себе тоже разрушает империю, вызывает усиление вот этой деградации.

Важное – российские оккупанты массово отказываются идти в наступление из-за страха перед ВСУ: смотрите видео