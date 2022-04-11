Маємо те, що маємо

Рішення, що приймаються зараз на Заході, були б ідеальні в листопаді і хороші в грудні 2021 року. Вони були б трохи запізнілими в січні 2022 року, коли НАТО запропонували "зібрати манатки". Але ще могли б вплинути у лютому. До того як. Але маємо те, що маємо.

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А тепер подумки перенесіться в кінець жовтня 2021 року, коли "раптово" заговорили про майбутнє вторгнення. І уявіть, який рівень підтримки був тоді.

Багато цілком свідомих людей досі відмовляються прийняти факт вторгнення.

Усі, хто тоді попереджав про вторгнення. Усі. Не пропонували Україні опцій "ось ми зараз введемо страшні санкції та дамо вам зброю для оборони". Була лише одна опція – "запропонувати Україні здатися". Капітулювати. Стати частиною великого ОРДЛО під контролем Росії.

Українське військово-політичне керівництво відмовилося капітулювати. Це рішення було ухвалено всупереч позиції наших партнерів.

Наприкінці року нашим партнерам доводили, що Україна боротиметься попри будь-які їхні рішення.

Перевірте. Наприклад, перегляньте публікацію міністра оборони Олексія Резнікова на AtlanticCouncil від 03.12.21. Там були описані наслідки невтручання Заходу – від мільйонів біженців до глобальної продовольчої кризи, якщо повномасштабну війну не вдасться попередити. Все вже справдилося!

Це те, що було викладено прямим текстом публічно.

З листопада минулого року – ми вже "Ізраїль"

На той момент єдиною опорою у боротьбі з Росією був український народ. Тому пріоритетом для військово-політичного керівництва було зміцнення віри українського народу у свою армію та свої сили. Відбувалося це під страшним медійним та політичним тиском.

У нас люблять використовувати Ізраїль для аналогій та як метафору. Так ось із листопада ми вже "Ізраїль". Бо в основі того, що стало Ізраїлем, – вибір, послідовний вибір всупереч. "Нераціональне" рішення боротися всупереч, замість "розсудливої" угоди з тими, кому складно відмовляти.

Я переконаний, що у листопаді – січні військово-політичним керівництвом країни було успішно вирішено завдання щодо формування основи для опору з опорою на силу українського народу. Це не лише мої домисли – це підтверджує соціологія, яка проводилася коштом платників податків країн-партнерів.

Згадайте. Тоді як прелюдію до вторгнення ті самі партнери вказували фактор "внутрішньої дестабілізації". Елементом дестабілізації є паніка. До кінця січня цей фактор був нейтралізований. Всупереч. Соціологія зафіксувала зростання впевненості українців у здатність відбити атаку, Всупереч тому, що творилося в медіа.

Зброя та санкції

А тепер згадайте чи пошукайте – коли відбулися перші помітні постачання зброї. Підкажу. Вони сталися після того, як партнерам довелося примиритися – Україна все одно чинитиме опір. І якби напад відбувся на тлі повної відсутності допомоги, виглядало б все дуже негарно.

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Ви можете як завгодно ставитися до мене або цих слів. Але вам доведеться поставитися до факту, що "стінгери" з'явилися лише наприкінці січня. Трохи раніше з'явилися ПТРК. Хоча запит на допомогу був інший рівень і набагато раніше. Наприклад, ще у листопаді на наполегливе прохання України приїжджала моніторингова місія для перевірки наших потреб у ПРО та ППО. Діалог вівся не лише на рівні гасел, але в рівні дуже прикладних доведених речей. Треба було просто ухвалити рішення. Ескалація почалася на тлі ВІДСУТНІСТЬ адекватною для ситуації підтримки та реакції вільного світу.

"Вбивчі санкції" не введені досі, хоч тисячу разів обіцяні! Згадайте, скільки було "превентивних" заяв. І подивіться, що насправді є "відключенням від Swift" і транспортними санкціями, особливо – морськими. Скільки там винятків та яких. Адже минуло вже 45 днів жорстокої війни. Але ж це в нас. У деяких – на носі великодні канікули. Це не докір – це та ситуація, в якій ми перебуваємо.

"Української Тихановської" не буде

Після того, як військово-політичне керівництво України відмовилося здаватися, а Президент відмовився залишати Київ, виникла нова реальність. До якої партнери були готові. Виник "Ізраїль" з населенням 40 мільйонів, величезною територією в центрі Європи, що люто б'ється з ворогом, що наводить жах.

Згадайте, що Президенту України наполегливо не рекомендували їхати до Мюнхена. Забули вже? Промову його там забули? Адже стільки було захоплень.

Якби Президент втік, багатьом було б дуже комфортно. Була б "українська Тихановська". Можна було б виступати на престижних майданчиках світу, фотографуватися, вислуховувати жаль і підтримку.

Але армія і народ вистояли, влада повелася гідно. Тож у нас все ще є країна. У сто разів краще за всі "ізраїлі".

Як оцінити рівень нашої готовності до війни?

На мою особисту суб'єктивну думку, ситуація виглядає так: на нас, які не завершили підготовку, напав неготовий до війни ворог. Який відчув, що баланс сил може серйозно змінитись не на його користь, і це останній вигідний момент для нападу.

Тим, хто гасає з криками "іноземні розвідки попереджали", я пропоную думати хоч однією цілою звивиною, а не половинкою.

У всіх громадських повідомленнях рефреном звучала думка – дані розвідок однакові. Тільки практичні рішення протилежні: пропозиція здатися та відмова здаватися. Тому що інтереси різні.

Багатьом було б набагато комфортніше, якби ми здалися.

А тепер сприйміть буквально.

20 лютого ввечері, за три дні до ескалації, міністр оборони Олексій Резніков заявив (перевірте цитату): "станом на цей час ударного угруповання (!) з боку Російської Федерації в жодному з місць, де вони оточили Україну, поки не сформовано. Тому говорити про те, що завтра буде напад, буде післязавтра напад, недоречно. Але це не означає, що низькі ризики, це не означає, що немає загрози… Ми абсолютно свідомо оцінюємо всі ризики та всі загрози. Українські Збройні сили разом із усім українським народом готові до опору". Цей висновок був на підставі зведення української розвідки.

Тим, хто хоче отримати не політичну, а військову оцінку, раджу подивитись виступ головнокомандувача Валерія Залужного на токшоу "Право на владу". 3 лютого 2022 року Залужний прямим текстом каже: "З 30 жовтня ми дуже велику роботу провели. І дуже добре, що про неї зовсім не кажуть. І продовжуємо цю роботу вести зараз. Виходить, ми правильно все робили. … Ми готуємо ті необхідні угруповання, щоб можна було дати відсіч, і проводимо заходи щодо планування, і навіть тренування…". Цей ефір був уже після розкрученого у ЗМІ та соцмережах "візиту директора ЦРУ", де "нам все розповіли у деталях".

Весь період до початку ескалації була абсолютно адекватна оцінка ситуації і робилося те, що можна було зробити. Залужний ось цими словами і каже: "зроблено те, що можна було зробити".

І Резніков, і Залужний в один голос у ті місяці твердили – вірте у ЗСУ!

Що показали подальші події: На момент ескалації

Наша армія була готова. Згадайте. Росія планувала першим ударом обнулити нашу авіацію і ППО. Не вийшло. Тому що авіація та ППО були завчасно розосереджені. Отримана від партнерів зброя також була розосереджена, а здебільшого – передана у бойові частини. Ба більше: у рамках дзеркальних навчань ціла низка бойових підрозділів була заздалегідь виведена з ППД по всьому периметру. Це різко сповільнило ворога. Плани було зірвано.

Ворог розпочав атаку явно непідготовленим до такої операції. Доказ – з боку Білорусі, Сум, Чернігова наступальний порив вичерпався за 3 дні, окупанти забуксували без постачання. Логістична частина, яка є частиною ударного угруповання, була готова. Тобто дані нашої розвідки, на які спиралося наше військово-політичне керівництво, були достовірними. І висновки було зроблено правильні. Штурм продовжувався лише там, де логістичне плече було близьким до нуля (Харків, зона ООС, Маріуполь, Херсонська область).

з боку Білорусі, Сум, Чернігова наступальний порив вичерпався за 3 дні, окупанти забуксували без постачання. Логістична частина, яка є частиною ударного угруповання, була готова. Тобто дані нашої розвідки, на які спиралося наше військово-політичне керівництво, були достовірними. І висновки було зроблено правильні. Штурм продовжувався лише там, де логістичне плече було близьким до нуля (Харків, зона ООС, Маріуполь, Херсонська область). Наші війська вступили у рівний бій із елітними штурмовими частинами Росії. Наголошую. Наші гідно зустріли все найкраще, що є (точніше – було) у Росії. Розгром десанту в Гостомелі та Василькові – найяскравіший доказ. Ми зараз це ще не цінуємо, тому що – гаряча фаза. Але пробуксовка окупантів пов'язана з тим, що найбоєздатніші російські частини просто викошені. А тупий тиск масою дає обмежений ефект. Парадоксально (насправді – зрозуміло), що досвідчені частини бойовиків ОРДЛО воюють краще, ніж регулярні російські війська.

гаряча фаза. Але пробуксовка окупантів пов'язана з тим, що найбоєздатніші російські частини просто викошені. А тупий тиск масою дає обмежений ефект. Парадоксально (насправді – зрозуміло), що досвідчені частини бойовиків ОРДЛО воюють краще, ніж регулярні російські війська. Також виявились вірними наші внутрішні оцінки, що ворогові не вдасться взяти Київ. Хоча на найвищому рівні партнерів столиці відводили три дні на оточення – тиждень на капітуляцію. Згадайте/перевірте.

Головне – наш народ був готовий. Віроломний напад ворога, одна згадка якого викликає трепет половини світу, український народ не зламав.

Можете сприймати мій висновок як суб'єктивний. Але я переконаний: військово-політичному керівництву нашої країни вдалося успішно реалізувати операцію прикриття для підготовки відображення можливої ​​атаки.

З огляду на внутрішньополітичні, зовнішньополітичні та прикладні (військові) фактори було зроблено дуже багато. Напевно, не все, але багато. І цього виявилося достатньо, щоби витримати першу хвилю атак. Як буде далі – побачимо. Колись потім, років через 15, якщо доживу, опишу ще трек з Білоруссю. Нині без коментарів.

Найболючіше. Чи можна було запобігти?

Не знаю. Все для цього робили.

Росіяни непогано аналізують прикладні речі. Вони напевно бачили, що до кінця березня українська армія отримає нову якість (йдеться не тільки про ТРО. Мова про впровадження АСУ та багато іншого, що розгорталося з кінця року. Наприклад, найбільші контракти на постачання броні та низку інших позицій, які реалізовані в березні, були заряджені у грудні – січні).

По суті, Кремль був у ситуації: чи напасти в лютому, бувши неготовим, чи відкласти атаку на пів року, але зіткнутися з ще сильнішою українською армією? Вони ухвалили рішення – воно виявилося поганим.

Чи можна було уникнути жертв і руйнувань?

Не знаю. Я сприймаю лише ті твердження "Треба було…" / "А чому…?", які враховують хоч би основні фактори.

Я питав у спеціалістів. Вони кажуть різне, але сходяться в одному: зараз багато міцних заднім розумом. Особливо ті, хто не має доступу до інформації, і хто навіть приблизно не враховує основних факторів, що впливають. Якщо ґрунтувати висновки лише на тому, що подобається, – це не висновки, це – гасла.

Найважче – ще попереду

І останнє. Що мене дещо втомлює, так це кількість людино-щурів, що повилізали за останні дні і перетворили Гостомель, Бучу, Бородянку та інші місця у фотозони. Наприкінці лютого їх не було. Вони розтеклися чимось рідким. Немов термінатори, Т1000. У березні вони почали подавати голоси та намагатися підрулювати обороною. А тепер ці "батьки та матері перемоги" готові вести бригади у бій. Бажано, дистанційно.

Шановні пані та панове, ще рано. Найважче – ще попереду. Не виключено, що вам доведеться грати в термінаторів. Тому що ворог готується атакувати всією міццю. Буде багато поганих новин перед тим, як з'являться добрі. Тож не поспішайте, це фальстарт.

У мене немає жодних ілюзій щодо того, що буде далі. За будь-якого (!) розвитку подій, навіть якщо буде спалено Кремль, нинішня команда Міноборони потрапить під шалений прес. Це закони жанру. Важливо, щоб це не зруйнувало тривалих процесів, які створюють для країни стратегічні переваги та забезпечують самодостатність.

Висновок з усього цього – нашим громадянам слід навчитися слухати своїх і довіряти своїм. Не гарним дядькам і тіткам, які тимчасово відрізняють Україну від Уганди. А своїм. Без цього нічого не буде.

Нині робиться неможливе

І на фронті, і на зовнішньополітичному/дипломатичному рівні. Ми – в епіцентрі третьої світової війни. Україна виграє цю війну, лише якщо реально буде дивитися на речі.

Ми маємо величезну країну. У нас лише біженців у Європі стільки, скільки населення Хорватії. Ми вже зазнали страшної шкоди і ще понесемо. Ми не знаємо, як відгукнуться нашим дітям ці місяці. І скільки людей ми зуміємо повернути в країну. Щоб вибратися з усього цього, відновитися і рухатися вперед, потрібна повна концентрація та повна відсутність самообману, хибних цілей.

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Після перемоги ми матимемо величезну вагу. І ті, хто зараз спостерігає за нами із мирних комфортних міст, намагаються зрозуміти своє місце у новому світі з новою Україною. Адже основна ознака "Ізраїлю" – він колючий та незручний.

Подумайте, кому вигідно, щоб ми вийшли з цієї війни, наростивши неймовірну військову та моральну силу? Хто цьому зрадіє?

"Попереджають" іноді для того, щоб штовхнути на хибний шлях. Україна зараз кров'ю платить за те, щоб прислухатися лише до тих "попереджень", які відповідають інтересам країни та її народу.

Іншого шляху не було й не буде

Те, що зараз відбувається з нашою країною та нашими людьми – трагедія. Я навіть у першому наближенні не намагаюся вмістити в голові шкоду та наслідки. Тому що це може паралізувати волю, а потрібна концентрація у тому, що веде до перемоги.

Але в чому я певен точно. Якби наприкінці року трапилася капітуляція – розпочалася б громадянська війна. І ось тоді Росія нас просто розірвала б. Загинуло б значно більше людей. Жодного мирного аншлюсу за білоруським сценарієм не було б. Це самообман. "Денацифікацію" провели б максимально ретельно.

І ми не мали б шансу отримати ту допомогу, яку ми зараз у боротьбі, але вигризаємо. Ми не мали б жодного шансу отримати те майбутнє, за яке ми зараз воюємо.

Тож у короткостроковій перспективі на нас чекає багато роботи та страждань, але стратегічно цей шлях – вірний. Він приведе нас до перемоги. А за перемогою буде успіх та добробут, якого ми хочемо.

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