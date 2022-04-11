Історичні паралелі

На спробу новгородців домовитися Іван III відповів: "Знайте ж, що у Новгороді не бути ані вічовому дзвону, ані посаднику, а буде одна влада государева, як у країні московській."

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У цих словах квінтесенція московітських страхів від народження. Вони самі бояться свободи та іншим не дають.

У Росії її ніколи не було вільних конкурентних виборів. Не сформувалися виборні політичні еліти та електоральні навички у виборців. А спроби виборів без навичок та без еліти закінчувалися розпадом країни, революціями, війнами, розстрілом парламенту та іншими катаклізмами.

Реалії

Наразі Кремль воює з усіма пострадянськими країнами, в яких влада змінюється на виборах. З країнами Балтії веде гібридну війну, погрожуючи перейти у гарячу, аж до ядерних ударів. На кордонах Грузії, Молдови, Вірменії та України кремль створив контрольовані збройні конфлікти.

З Грузією, Молдовою та Вірменією вийшло – зараз сидять і мовчать. А в Україні, чи зірки склалися інакше, чи "граната не тієї системи".

Український провал Росії

Допомогли обратися Кучмі – він написав "Україна – не Росія" і відмовився змінювати Конституцію та ставати диктатором. Нав'язали Януковича – отримали Майдан. Найняли Манафорта, зробили Януковича президентом – отримали другий Майдан.

Розв'язали війну, окупували частину території, намагалися на переговорах здобути право вето для окупаційної адміністрації – нічого не вийшло.

Вирішили захопити Київ та нав'язати Януковича силою – знову нічого не виходить.

Санітарна зона

Після ліквідації новгородського віча був новгородський погром. Дивлячись на звільнені від російських військ міста, розумієш, що політика Кремля не змінилася за сотні років.

Україна не має опції капітуляції без опції знищення. Є лише опція військової поразки агресора на полі бою.

Західні демократії нарешті зрозуміли масштаб загрози та готові допомогти Україні.

Але розгром агресора буде лише початком шляху. Потрібно ще створити демократії на кордонах України. Навчитися самим та допомогти сусідам сформувати політичні еліти та електоральні навички у виборців.

Росія здійснює геноцид української нації – дивіться відео: