Исторические параллелы

На попытку новгородцев договориться Иван III ответил: "Знайте же, что в Новгороде не быть ни вечевому колоколу, ни посаднику, а будет одна власть государева, как в стране московской."

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В этих словах квинтэссенция московитских страхов с момента рождения. Они сами боятся свободы и другим не дают.

В России никогда не было свободных конкурентных выборов. Не сформировались выборные политические элиты и электоральные навыки у избирателей. А попытки выборов без навыков и без элиты заканчивались распадом страны, революциями, войнами, расстрелом парламента и прочими катаклизмами.

Реалии

Сейчас кремль воюет со всеми постсоветскими странами, в которых власть сменяется на выборах. Со странами Балтии ведет гибридную войну, угрожая перейти в горячую, вплоть до ядерных ударов.

На границах Грузии, Молдовы, Армении и Украины Кремль создал контролируемые вооруженные конфликты.

С Грузией, Молдовой и Арменией получилось – сейчас сидят и молчат. А в Украине, то ли звезды сложились иначе, то ли "граната не той системы".

Украинский провал России

Помогли избраться Кучме – он написал "Украина – не Россия" и отказался менять Конституцию и становиться диктатором. Навязали Януковича – получили Майдан.

Наняли Манафорта, сделали Януковича президентом – получили второй Майдан. Развязали войну, оккупировали часть территории, пытались на переговорах получить право вето для оккупационной администрации – ничего не вышло.

Решили захватить Киев и навязать Януковича силой – опять ничего не выходит.

Санитарная зона

После ликвидации новгородского вече был новгородский погром. Глядя на освобожденные от российских войск города понимаешь, что политика кремля не изменилась за сотни лет.

У Украины нет опции капитуляции без опции уничтожения. Есть только опция военного поражения агрессора на поле боя.

Западные демократии наконец поняли масштаб угрозы и готовы помочь Украине.

Но разгром агрессора будет только началом пути. Нужно будет еще создать демократии на границах Украины. Научиться самим и помочь соседям сформировать политические элиты и электоральные навыки у избирателей.

Россия совершает геноцид украинской нации – смотрите видео: