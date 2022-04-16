Случайная "гостья" пустила корни

Когда писали Устав ООН, не представляли, что возникнет ситуация, при которой одно из государств-членов (СССР – 24 канал) распадется на несколько частей. И не предусмотрели механизм, как определить, какое из новообразованных государств должно получить этот статус.

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В 1991-м году, когда происходил распад страны советов, приняли политическое решение, что статус государства – постоянного члена должна получить Россия вместо СССР. Также были политические аргументы, что именно эта страна обладает советским ядерным арсеналом, является крупнейшей по площади и населению республикой бывшего Союза. В то же время не было возражений со стороны других бывших республик СССР, в том числе – и со стороны Украины.

Задача без решения

Вопрос легитимности постоянного членства России в Совбезе ООН вот уже 8 лет, как снова стал актуальным и затрагивается в украинской и международной экспертной среде. Но никаких практических инициатив в этом направлении не было, только политические декларации.

О реальной возможности лишения Москвы этого статуса речь не идет. Реально потерять его она может, лишь если распадется сама Россия, или если сама Организация Объединенных Наций прекратит свою деятельность.

Стоящее Говорить с Путиным уже не о чем

Юридический механизм, который бы позволил лишить Россию ее статуса, можно разработать только через внесение изменений в Устав ООН, согласно его статьи 109. Даже если начать этот процесс, то соответствующее решение должно быть одобрено всеми постоянными членами Совета Безопасности ООН. Там, кроме России, есть еще Китай, который тоже вряд ли поддержит такой поворот событий.

Все эти попытки будут иметь политическое значение, но не будут иметь практического эффекта. Это следует признать. О них стоит дискутировать, ставя под сомнение легитимность международного положения России. Однако, не надо питать каких-то надежд на успех.

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