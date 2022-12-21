В среду, 21 декабря, стало известно, что Зеленский прибыл в США и встретился с американским лидером Джозефом Байденом. Также с главой нашего государства Вашингтон прибыл глава МИД Дмитрий Кулеба.

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Обращение Кулебы из столицы США

По прибытии в Вашингтон Кулеба решил записать несколько инстаграмм-историй, в которых обратился к украинцам и заверил, что не стоит ни за что переживать.

Всё будет хорошо. Ни о чем не беспокойтесь. Только вперед, только к освобождению наших территорий, только к победе. Победы Украины и ее союзников, прежде всего наших верных друзей Соединенных Штатов Америки. Только к победе,

– сказал он.

Кулеба ободряет украинцев в инстаграме по прибытию в США: смотрите видео

Обратите внимание! Известно, что это первый визит Владимира Зеленского вообще за границу с начала полномасштабного вторжения. О нем сообщили официально только сегодня утром, 21 декабря. А, что в составе делегации есть Кулеба, стало известно гораздо позже.

Что нужно знать о визите Зеленского в США

Следует прежде всего отметить, что наш президент на протяжении нескольких последних месяцев хотел посетить США, однако не было такой возможности. Очевидно, что главная цель этой встречи Зеленского с Байденом – обсуждение отношений между двумя государствами. Около 19:00 по киевскому времени американские СМИ сообщили о посадке самолета в Вашингтоне, в котором находился Зеленский.



Какой план действий Зеленского в США / Картинка 24 Канала

В то же время стоит вспомнить, что отправился глава нашего государства в Вашингтон из символическим подарком для американского лидера – флагом Украины, который подписали ВСУ, и наградой военного, который сейчас находится под Бахмутом. В ответ на такой презент Джо Байден сказал, что "это не заслужено", но ему приятно.