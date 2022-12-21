Так, президент хотел поехать в США в течение нескольких месяцев. Об этом сообщил источник, близкий к украинскому лидеру.

К теме Зеленский прибыл в Белый дом: его встретил Джо Байден – фото и видео с места

График визита не раскрывали

Из-за постоянной угрозы чиновники правительства, а также сотрудники посольства в США не знали о графике визита Зеленского. Кроме того, его нужно было согласовывать с Белым домом.

Нужно было просчитать военные риски, чтобы позволить президенту совершить короткую заграничную поездку без угрозы для военной ситуации в стране.

Что повлияло на решение Зеленского

Также, по словам источника, Зеленский не ехал бы, если бы не произошло значительное развитие в отношениях между Украиной и США. Однако администрация Байдена подтвердила план послать Украине новый пакет оборонной помощи, включающий системы противоракетной обороны Patriot. Зеленский рассматривает это как серьезное изменение в отношениях союзников.

Что известно о визите Зеленского