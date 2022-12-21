Так, президент хотел поехать в США в течение нескольких месяцев. Об этом сообщил источник, близкий к украинскому лидеру.
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График визита не раскрывали
Из-за постоянной угрозы чиновники правительства, а также сотрудники посольства в США не знали о графике визита Зеленского. Кроме того, его нужно было согласовывать с Белым домом.
Нужно было просчитать военные риски, чтобы позволить президенту совершить короткую заграничную поездку без угрозы для военной ситуации в стране.
Что повлияло на решение Зеленского
Также, по словам источника, Зеленский не ехал бы, если бы не произошло значительное развитие в отношениях между Украиной и США. Однако администрация Байдена подтвердила план послать Украине новый пакет оборонной помощи, включающий системы противоракетной обороны Patriot. Зеленский рассматривает это как серьезное изменение в отношениях союзников.
Что известно о визите Зеленского
- Это первая поездка президента за границу с начала полномасштабного вторжения России. В 21:00 Зеленского встретил президент Джо Байден и первая леди США Джилл Байден.
- После переговоров политики дадут общую пресс-конференцию, а затем Зеленский выступит перед Конгрессом.
- Перед этим США выделили Украине вооружение на 1,85 миллиарда долларов, в том числе системы ПВО Patriot.