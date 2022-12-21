Так, президент хотів поїхати до США протягом кількох місяців. Про це повідомило джерело, близьке до українського лідера.
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Графік візиту не розкривали
Через постійну загрозу високопосадовці уряду, а також співробітники посольства в США не знали про графік візиту Зеленського. Крім того, його треба було узгоджувати з Білим домом.
Потрібно було прорахувати військові ризики, аби дозволити президенту здійснити коротку закордонну поїздку без загрози для військової ситуації в країні.
Що повпливало на рішення Зеленського
Також, за словами джерела, Зеленський не їхав би якби не відбувся значний розвиток у відносинах між Україною та США. Однак адміністрація Байдена підтвердила план надіслати Україні новий пакет оборонної допомоги, що включає системи протиракетної оборони Patriot. Зеленський розглядає це як серйозну зміну у стосунках союзників.
Що відомо про візит Зеленського
- Це перша поїздка президента за кордон від початку повномасштабного вторгнення Росії. О 21:00 Зеленського зустрів президент Джо Байден та перша леді США Джилл Байден.
- Після перемовин політики дадуть спільну пресконференцію, а потім Зеленський виступить перед Конгресом.
- Перед тим США виділили Україні озброєння на 1,85 мільярда доларів, зокрема системи ППО Patriot.