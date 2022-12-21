Так, президент хотів поїхати до США протягом кількох місяців. Про це повідомило джерело, близьке до українського лідера.

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Графік візиту не розкривали

Через постійну загрозу високопосадовці уряду, а також співробітники посольства в США не знали про графік візиту Зеленського. Крім того, його треба було узгоджувати з Білим домом.

Потрібно було прорахувати військові ризики, аби дозволити президенту здійснити коротку закордонну поїздку без загрози для військової ситуації в країні.

Що повпливало на рішення Зеленського

Також, за словами джерела, Зеленський не їхав би якби не відбувся значний розвиток у відносинах між Україною та США. Однак адміністрація Байдена підтвердила план надіслати Україні новий пакет оборонної допомоги, що включає системи протиракетної оборони Patriot. Зеленський розглядає це як серйозну зміну у стосунках союзників.

Що відомо про візит Зеленського