Відповідні укази з'явилися на сайті президента України. Усі вони датовані 23 грудням 2022.

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У яких країнах змінили послів

В указі №872/2022 йдеться про призначення послом України в Республіці Перу Юрія Полюховича.

В указі №878/2022 Дмитра Сеніка призначили послом України в Об'єднаних Арабських Еміратах, а також у Королівстві Бахрейн за сумісництвом.

Указ №879/2022 передбачає звільнення Віталія Москаленка з поста посла України у Болгарії. А документ №880/2022 свідчить про те, що його на цій посаді замінить Олеся Ілащук.

Також указ №881/2022 передбачає звільнення Олександра Міщенка з посади посла у Латвійській Республіці. Натомість указом №882/2022 призначають на цю посаду Анатолія Куцевола.

Такими були актуальні кадрові перестановки серед представників України за кордоном. Зауважимо, що дуже скоро Росія має всі шанси позбутися представництва в одній зі структур Європи.

Росію можуть прогнати з Радбезу ООН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зауважив, що українська сторона працює над цим питанням. За його словами, Росія посідає місце постійного члена Радбезу ООН безпідставно.

Кулеба підкреслив, що Росія упродовж багатьох років отруює ООН. Ба більше, членом Радбезу вона стала без належних юридичних підстав. Як підкреслив глава МЗС, це сталося "внаслідок відверто шахрайської схеми, яка відбулася 31 рік тому".

Тож Україна уже готується до запуску політичного процесу. Його мета – позбавити Росію місця у Радбезі ООН.