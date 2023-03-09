8 березня кандидат у народні депутати зняв скинув з балкона столичного муніципалітету український прапор, який висів на будівлі.

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Подробиці інциденту

Кандидат у депутати Атанас Стефанов скинув прапор України з балкону під акомпанемент крику "Ура!", при цьому заявивши: "Геть із Болгарії фашистські українці".

На цьому він не зупинився. Чоловік викинув наш прапор на тротуар, заявляючи, що це "ганчірка".

Ми зняли фашистський прапор, якому там нагорі не місце. Його там давно не було. Смерть фашизму, ми не узаконюватимемо фашистів і Голокост,

– заявив він.

До слова, партію, до якої входить цей одіозний кандидат, на парламентських виборах 2 жовтня 2022 року підтримали 4 536 осіб – 0,18% виборців.

Стефанов викинув український прапор: дивіться відео

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