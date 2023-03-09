8 марта кандидат в народные депутаты снял снявший с балкона столичного муниципалитета украинский флаг, висевший на здании.

Смотрите также В Болгарии пророссийские депутаты пытались помешать военной помощи Украине: что решил суд

Подробности инцидента

Кандидат в депутаты Атанас Стефанов сбросил флаг Украины с балкона под аккомпанемент крика "Ура!", при этом заявив: "Долой из Болгарии фашистские украинцы".

На этом он не остановился. Мужчина выбросил наш флаг на тротуар, заявляя, что это "тряпка".

Мы сняли фашистское знамя, которому там наверху не место. Его там давно не было. Смерть фашизма, мы не будем узаконивать фашистов и Холокост,

– заявил он.

К слову, партию, в которую входит этот одиозный кандидат, на парламентских выборах 2 октября 2022 поддержали 4 536 человек – 0,18% избирателей.

Стефанов выбросил украинский флаг: смотрите видео

В Болгарии пройдут досрочные выборы