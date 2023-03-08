О том, что Болгария сперва не афишируя передавала военную технику Вооруженным Силам, стало известно всего несколько месяцев назад. Также иногда она это делала открыто. Вместе с тем 7 марта Конституционный суд страны принял решение о том, можно ли считать такую поддержку законной. Важно, что иск подал группа пророссийских депутатов парламента Болгарии.

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Ходатайство отклонено

Заметим, что к этому иску причастны 50 избранников от таких сил как "Возрождение" и Болгарская социалистическая партия. По-видимому, эти политические организации финансируются Кремлем. Однако Конституционный суд Болгарии отклонил их ходатайство, признав поддержку Украины законной.

Решение принято девятью голосами "за" и одним "против". Судья Янаки Стоилов был против. На заседании присутствовало 10 конституционных судей,

– говорится в сообщении.

Напомним, что 9 декабря (16 декабря – окончательно) парламент Болгарии принял решение о предоставлении военной и военно-технической помощи Украине. В частности, эту инициативу группа пророссийских сил хотела признать неконституционной, но ей не удалось достичь желаемого.

Обратите внимание! Из официальных данных было известно, что с начала широкомасштабной войны по состоянию на конец 2022 года Болгария также предоставила Украине гуманитарной помощи на сумму в 448 миллионов львов (243 миллиона долларов). Речь идет о: 2 000 касок;

2 000 пуленепробиваемых жилетов;

350 медицинских аптечек;

5 000 комплектов зимней одежды;

5 000 пар зимней обуви.

Напоследок заметим, что издание Euractiv писало о том, что последние два года – то есть еще до 24 февраля 2022 года – болгарское оружие прибывало в Украину и помогало уничтожать российских оккупантов.