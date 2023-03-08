Про те, що Болгарія спершу не афішуючи передавала військову техніку Збройним Силам, стало відомо лише декілька місяців тому. Також інколи вона це робила відкрито. Разом з тим 7 березня Конституційний суд країни ухвалив рішення стосовно того, чи можна вважати таку підтримку законною. Важливо, що позов подала група проросійських депутатів парламенту Болгарії.

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Клопотання відхили

Зауважимо, що до цього позову причетні 50 народних обранців від таких сил як "Відродження" та Болгарська соціалістична партія. Очевидно, ці політичні організації фінансуються Кремлем. Однак Конституційний суд Болгарії відхилив їхнє клопотання, визнавши підтримку України законною.

Рішення прийнято дев'ятьма голосами "за" та одним "проти". Суддя Янакі Стоілов був проти. На засіданні були присутні 10 конституційних суддів,

– мовиться в повідомлення.

Згадаємо, що 9 грудня (16 грудня – остаточно) парламент Болгарії ухвалив рішення про надання військової та військово-технічної допомоги Україні. Зокрема, цю ініціативу група проросійських сил хотіла визнати неконституційно, але їй не вдалось досягнути бажаного.

Зверніть увагу! З офіційних даних було відомо, що від початку широкомасштабної війни станом на кінець 2022 року Болгарія також надала Україні гуманітарної допомоги на суму в 448 мільйонів левів (243 мільйонів доларів). Йдеться про: 2 000 касок;

2 000 куленепробивних жилетів;

350 медичних аптечок;

5 000 комплектів зимового одягу;

5 000 пар зимового взуття.

Наостанок зауважимо, що видання Euractiv писало про те, що останні два роки – себто ще навіть до 24 лютого 2022 року – болгарська зброя прибувала в Україну та допомагала знищувати російських окупантів.