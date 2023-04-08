7 апреля Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Болгария Олеся Илащук записала обращение. Однако попала она в центр внимания не через него, а через свою одежду, сообщает 24 Канал.
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Украинцы разделились на 2 лагеря
На наряды посла особое внимание обратил журналист Сергей Сидоренко, заявивший, что Илащук записала обращение в "халатике". По его мнению, посол должна ответственнее подбирать одежду.
Всегда являлся сторонником того, что обязательная формальность в одежде, галстуки вот это все – это преимущественно старомодно. Но. Официальное обращение посла в халате, признаюсь, превосходит самые смелые ожидания,
– написал Сидоренко.
Обращение Илащука, которое вызвало дискуссию: смотрите видео
После такого заявления в комментариях началась дискуссия. Некоторые украинцы встали на защиту Илащук и заявили, что осуждать человека из-за его одежды не стоит. Пользователи сети обратили внимание на то, что посол подобрала одежду в украинских мотивах, а блуза символическая.
Украинцы встали на защиту Илащук / Скриншот из соцсетей
Однако в комментариях появился и второй "лагерь", осуждаемый Илащук из-за ее внешнего вида. Многие из них считают наряд посла смешным и называют его "кимоно". Некоторые украинцы шутят, что посол в Болгарии "готовится стать послом в Японии".
Украинцы не оценили блузу посла / Скриншот из соцсетей
Некоторые пользователи сети осудили Илащук и из-за цвета блузы, в которой она записывала обращение. Поскольку посол выступала в кабинете, то, по мнению украинцев, "сливалась" с интерьером.
Цветовая палитра не понравилась украинцам / Скриншот из соцсетей
Илащук хейтят из-за внешнего вида / Скриншот из соцсетей
Скандальное назначение Олеси Илащук послом
- В декабре 2022 года Олесю Илащук назначили чрезвычайным и полномочным послом Украины в Болгарии. Официально свою работу она начала в марте 2023 года, когда прибыла в Софию. Это вызвало неоднозначную реакцию украинцев. Ранее она позиционировала себя на страницах в соцсетях как специалист по вопросам обработки драгоценных камней. Также она отмечала, что является клинической психологией, системно-семейным терапевтом, гештальт-терапевтом, сексологиней-консультантом.
- Илащук прокомментировала свою новую должность и заявила, что она окончила исторический факультет. Также посол подчеркнула, что имеет "многолетний опыт взаимодействия с чиновниками других стран".
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Илащук прошла собеседование перед тем, как получила должность. По словам министра, если посол в своей работе не будет иметь положительного результата, то будет уволен.