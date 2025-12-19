Свою позицію з цього приводу вона висловила у коментарі Укрінформу, передає 24 Канал.

Що заявила Ілащук про затримання її сина?

Відповідаючи журналістам з цього приводу, Олеся Ілащук звернулася із закликом утриматися від спекуляцій і політичних трактувань у справі щодо затримання її сина та дочекатися офіційних правових висновків.

У зв’язку з поширенням інформації щодо членів моєї родини та з метою уникнення подальших спекуляцій хочу зазначити: оцінка ситуації, пов’язаної із затриманням мого сина, має ґрунтуватися виключно на офіційних даних і рішеннях суду, а не на припущеннях чи емоційних коментарях,

– заявила вона.

За словами дипломатки, її син є повнолітнім громадянином України, і є повністю дієздатним, й бере участь у всіх передбачених законом процедурах відповідно до законодавства нашої держави та Євросоюзу.

"Окремо хочу підкреслити, що некоректно пов’язувати процесуальний статус мого сина з моєю дипломатичною службою або вдаватися до політичних інтерпретацій цієї ситуації", – наголосила пані посол України.

Вона також сподівається, що "остаточні висновки суспільства будуть сформовані виключно на підставі результатів перевірки причетності" її сина до гучного вбивства 21-річного українця в австрійському Відні.

Що відомо про справу про вбивство?