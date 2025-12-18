За підтримки Європолу підозрюваних затримали вже знайшли та затримали. Детальніше про злочин повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію та Офіс Генпрокурора.

Що відомо про вбивство у Відні?

За даними слідства, 25 листопада у Відні підозрювані під вигаданим приводом домовилися про зустріч із жертвою на території готелю. Один зі злочинців був особисто знайомий з хлопцем.

На потерпілого напали на підземному паркінгу та змусили його переказати близько 50 тисяч євро з криптовалютного гаманця. Опісля українця вивезли до іншого району міста, помістили до багажника власного Mercedes-Benz і підпалили.

До слова, спільники ретельно готувались до злочину – підшукували місце та заздалегідь купили за готівку бензин на одній з АЗС.

Уже 26 листопада вони в'їхали на територію України, а після були затримані в Одесі. Унаслідок обшуків у готельному номері, квартирі та транспортному засобі правоохоронці виявили ймовірні докази – гроші в іноземній та національній валюті, одяг, телефони тощо.

Поліція затримала підозрюваних: дивіться фото

Злочин кваліфіковано як умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів. Розслідування триває.

У четвер, 18 грудня, Печерський районний суд міста Києва обрав фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Нацполіція України продовжує працювати у тісній координації з правоохоронними органами Австрії для забезпечення невідворотності покарання,

– йдеться в повідомленні.

Ким можуть бути жертва та підозрювані?