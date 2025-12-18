При поддержке Европола подозреваемых уже нашли и задержали. Подробнее о преступлении сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию и Офис Генпрокурора.
Что известно об убийстве в Вене?
По данным следствия, 25 ноября в Вене подозреваемые под вымышленным предлогом договорились о встрече с жертвой на территории отеля. Один из преступников был лично знаком с парнем.
На потерпевшего напали на подземном паркинге и заставили его перевести около 50 тысяч евро из криптовалютного кошелька. После украинца вывезли в другой район города, поместили в багажник собственного Mercedes-Benz и подожгли.
К слову, сообщники тщательно готовились к преступлению – подыскивали место и заранее купили за наличные бензин на одной из АЗС.
Уже 26 ноября они въехали на территорию Украины, а после были задержаны в Одессе. В результате обысков в гостиничном номере, квартире и транспортном средстве правоохранители обнаружили вероятные доказательства – деньги в иностранной и национальной валюте, одежду, телефоны и тому подобное.
Полиция задержала подозреваемых: смотрите фото
Преступление квалифицировано как умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц из корыстных побуждений. Расследование продолжается.
В четверг, 18 декабря, Печерский районный суд города Киева избрал фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей.
Нацполиция Украины продолжает работать в тесной координации с правоохранительными органами Австрии для обеспечения неотвратимости наказания,
– говорится в сообщении.
Кем могут быть жертва и подозреваемые?
Ранее информированный источник сообщил Суспильному, что жертвой может быть сын заместителя городского головы Харькова Сергея Кузьмина.
Сам Игорь Терехов отказался комментировать ситуацию. "Это человеческая трагедия", – сказал мэр.
Вероятно, подозреваемыми являются 19-летний и 45-летний украинцы. Они ударили пострадавшего по голове тупым предметом, выбили зубы и облили бензином. Тело парня обгорело на 80%.