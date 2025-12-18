При поддержке Европола подозреваемых уже нашли и задержали. Подробнее о преступлении сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию и Офис Генпрокурора.

Смотрите также Найдено оружие, которое использовал киллер: Кравченко обнародовал новые детали в убийстве Парубия

Что известно об убийстве в Вене?

По данным следствия, 25 ноября в Вене подозреваемые под вымышленным предлогом договорились о встрече с жертвой на территории отеля. Один из преступников был лично знаком с парнем.

На потерпевшего напали на подземном паркинге и заставили его перевести около 50 тысяч евро из криптовалютного кошелька. После украинца вывезли в другой район города, поместили в багажник собственного Mercedes-Benz и подожгли.

К слову, сообщники тщательно готовились к преступлению – подыскивали место и заранее купили за наличные бензин на одной из АЗС.

Уже 26 ноября они въехали на территорию Украины, а после были задержаны в Одессе. В результате обысков в гостиничном номере, квартире и транспортном средстве правоохранители обнаружили вероятные доказательства – деньги в иностранной и национальной валюте, одежду, телефоны и тому подобное.

Полиция задержала подозреваемых: смотрите фото

Преступление квалифицировано как умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц из корыстных побуждений. Расследование продолжается.

В четверг, 18 декабря, Печерский районный суд города Киева избрал фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Нацполиция Украины продолжает работать в тесной координации с правоохранительными органами Австрии для обеспечения неотвратимости наказания,

– говорится в сообщении.

Кем могут быть жертва и подозреваемые?