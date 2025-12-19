Свою позицию по этому поводу она выразила в комментарии Укринформу, передает 24 Канал.
Что заявила Илащук о задержании ее сына?
Отвечая журналистам по этому поводу, Олеся Илащук обратилась с призывом воздержаться от спекуляций и политических трактовок в деле о задержании ее сына и дождаться официальных правовых выводов.
В связи с распространением информации о членах моей семьи и во избежание дальнейших спекуляций хочу отметить: оценка ситуации, связанной с задержанием моего сына, должна основываться исключительно на официальных данных и решениях суда, а не на предположениях или эмоциональных комментариях,
– заявила она.
По словам дипломата, ее сын является совершеннолетним гражданином Украины, и является полностью дееспособным, и участвует во всех предусмотренных законом процедурах в соответствии с законодательством нашего государства и Евросоюза.
"Отдельно хочу подчеркнуть, что некорректно связывать процессуальный статус моего сына с моей дипломатической службой или прибегать к политическим интерпретациям этой ситуации", – подчеркнула госпожа посол Украины.
Она также надеется, что "окончательные выводы общества будут сформированы исключительно на основании результатов проверки причастности" ее сына к громкому убийству 21-летнего украинца в австрийской Вене.
Что известно о деле об убийстве?
Напомним, что 26 ноября в венском районе Донауштадт в полностью сгоревшем Mercedes нашли тело 21-летнего сына заместителя мэра Харькова Сергея Кузьмина. Молодого человека звали Даниил.
После вскрытия стало известно, что жертву ударили по голове тупым предметом, выбили зубы, облили бензином и подожгли. Тело парня обгорело на 80%. Вероятно, подозреваемые хотели завладеть его криптокошельком.
Позже в Украине задержали двух граждан. Ими оказались 45-летний бывший работник Одесской таможни ГФС Александр Агоев. Вторым подозреваемым считают 19-летнего Богдана Ринжука.
Младший подозреваемый, как известно, оказался сыном известного на Буковине бизнесмена, экс-директора черновицкого Калиновского рынка Ивана Ринжука. Его мачехой является вышеупомянутая Олеся Илащук.