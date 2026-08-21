Россия провела ракетные учения вблизи островов, являющихся предметом спора с Японией

Россия провела ракетные учения у Южных Курильских островов. В Японии резко отреагировали на эти маневры, назвав наращивание российского военного присутствия на спорных островах неприемлемым.

Об этом сообщает издание Bloomberg,

Что известно о военных учениях России?

Тихоокеанский флот России осуществил запуски ракет с атомной подводной лодки, ракетного крейсера и береговой системы "Бастион" в районе Южных Курильских островов. Боеприпасы успешно поразили цели на расстоянии более 300 километров, что вызвало очередной виток напряженности между Москвой и Токио.

Хотя точную дату учений военные не объявили, береговые комплексы развернуты на острове Итуруп еще с 2016 года.

Как отреагировали в Японии?

Глава японского Министерства иностранных дел Тосимицу Мотеги сразу же выразил резкий протест против действий российской стороны.

Наращивание военной мощи России на четырех Северных островах противоречит позиции Японии и является неприемлемым,

– подчеркнул глава японского дипломатического ведомства.

Маневры состоялись после того, как российский диктатор Владимир Путин совершил свой первый визит на остров Итуруп, который в Японии называют Эторофу.

Эта поездка вызвала волну возмущения в Токио, ведь острова остаются спорной территорией со времен Второй мировой войны.

Обострение произошло и на фоне четкой позиции Японии по поддержке Украины, введению санкций против Москвы и предоставлению украинской армии нелетальной помощи.

Давний территориальный спор до сих пор мешает заключению официального мирного договора между двумя государствами. Несмотря на заявления Кремля о готовности искать компромиссы, реальные перспективы возобновления конструктивного диалога пока фактически отсутствуют.

Напомним, Владимир Путин впервые посетил остров Итуруп из группы спорных Курильских островов, которые Япония считает своими Северными территориями. Во время поездки российский президент побывал на рыбоперерабатывающем заводе, ознакомился с местным промыслом и попробовал икру.

Известно, что в Кремле заявляют, что Курилы были, есть и будут оставаться российской территорией.