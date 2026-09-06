Армия обороны Израиля нанесла удар по позициям "Хезболлы" на юге Ливана

Несмотря на режим прекращения огня, действующий уже более двух месяцев, на юге Ливана возобновляются ожесточенные столкновения между Армией обороны Израиля и боевиками "Хезболлы". Эпицентром противостояния стала стратегическая высота Али Тахер, расположенная вблизи города Набатия.

Об этом пишет The Times of Israel.

Что известно об атаке на "Хезболлу"?

Армия обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по объектам "Хезболлы" на юге Ливана после того, как боевики группировки запустили два дрона-камикадзе по военным в районе хребта Али Тахер. Один из беспилотников был сбит, среди израильских солдат пострадавших нет. В заявлении ЦАХАЛа отмечается: "Это является грубым нарушением режима прекращения огня со стороны террористической организации "Хезболла"".

Накануне израильское военное командование объявило об установлении оперативного контроля над высотой Али Тахер, а также над сетью подземных туннелей под ней. По данным ЦАХАЛа, построенные при финансовой поддержке Ирана подземные объекты включали командные пункты, склады оружия, генераторы, спальные помещения, душевые и кухню. В настоящее время израильские силы нейтрализуют остатки подземной инфраструктуры.

Дипломатические тупики и отказ от разоружения

Соединенные Штаты, выступающие посредником в переговорах, предлагали передать контроль над высотой ливанской правительственной армии в рамках более широкого плана по разоружению группировки. Однако "Хезболла" категорически отвергла предложение правительства Ливана, опасаясь, что это позволит Израилю требовать дальнейших территориальных уступок.

Отдельные представители "Хезболлы" пытаются преуменьшить потерю позиций. Член руководства группировки Махмуд Камати заявил: "Али Тахер имеет важное значение, но его потеря не будет означать конец "Хезболлы"".

В то же время вице-премьер-министр Ливана Тарек Митри отметил, что ливанские военные готовы взять этот район под контроль, но обвинил Израиль в блокировании этого процесса из-за собственных политических соображений накануне выборов 27 октября. По его словам: "Проблема заключается не в готовности ливанской армии, а в позиции Израиля".

Отметим, что высота Али Тахер расположена к северу от реки Литани и контролирует ключевые пути сообщения с городом Набатия и окружающими населенными пунктами. Израиль удерживал эту высоту в течение 18 лет до своего вывода в 2000 году. Потеря контроля над этой точкой затрудняет линии снабжения "Хезболлы" и открывает израильским силам путь к другим опорным пунктам, в частности в провинции Эппл и на горе Рихан.

Аналитик исследовательской группы ACLED Нассер Хдур подчеркнул значение текущей операции: "Израильский контроль над этим районом является оперативной и военной неудачей для "Хезболлы"". По его мнению, зачистка этих объектов помогает Израилю защитить северные населенные пункты и укрепляет его позиции на предстоящих переговорах о выводе войск.