Об этом пишет The Times of Israel.
Что известно об атаке на "Хезболлу"?
Армия обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по объектам "Хезболлы" на юге Ливана после того, как боевики группировки запустили два дрона-камикадзе по военным в районе хребта Али Тахер. Один из беспилотников был сбит, среди израильских солдат пострадавших нет. В заявлении ЦАХАЛа отмечается: "Это является грубым нарушением режима прекращения огня со стороны террористической организации "Хезболла"".
Накануне израильское военное командование объявило об установлении оперативного контроля над высотой Али Тахер, а также над сетью подземных туннелей под ней. По данным ЦАХАЛа, построенные при финансовой поддержке Ирана подземные объекты включали командные пункты, склады оружия, генераторы, спальные помещения, душевые и кухню. В настоящее время израильские силы нейтрализуют остатки подземной инфраструктуры.
Дипломатические тупики и отказ от разоружения
Соединенные Штаты, выступающие посредником в переговорах, предлагали передать контроль над высотой ливанской правительственной армии в рамках более широкого плана по разоружению группировки. Однако "Хезболла" категорически отвергла предложение правительства Ливана, опасаясь, что это позволит Израилю требовать дальнейших территориальных уступок.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Отдельные представители "Хезболлы" пытаются преуменьшить потерю позиций. Член руководства группировки Махмуд Камати заявил: "Али Тахер имеет важное значение, но его потеря не будет означать конец "Хезболлы"".
В то же время вице-премьер-министр Ливана Тарек Митри отметил, что ливанские военные готовы взять этот район под контроль, но обвинил Израиль в блокировании этого процесса из-за собственных политических соображений накануне выборов 27 октября. По его словам: "Проблема заключается не в готовности ливанской армии, а в позиции Израиля".
Отметим, что высота Али Тахер расположена к северу от реки Литани и контролирует ключевые пути сообщения с городом Набатия и окружающими населенными пунктами. Израиль удерживал эту высоту в течение 18 лет до своего вывода в 2000 году. Потеря контроля над этой точкой затрудняет линии снабжения "Хезболлы" и открывает израильским силам путь к другим опорным пунктам, в частности в провинции Эппл и на горе Рихан.
Аналитик исследовательской группы ACLED Нассер Хдур подчеркнул значение текущей операции: "Израильский контроль над этим районом является оперативной и военной неудачей для "Хезболлы"". По его мнению, зачистка этих объектов помогает Израилю защитить северные населенные пункты и укрепляет его позиции на предстоящих переговорах о выводе войск.