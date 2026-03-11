США все же виноваты в ударе по школе для девочек в Иране: кто фатально ошибся

В первый день войны США против Ирана, 28 февраля, был удар по школе в городе Минаб. Расследование еще продолжается, но для Америки его предварительные результаты неутешительны.

Речь идет о том, что США ответственны за эту атаку. Об этом сообщает The New York Times.

Смотрите также Будут бить не только по нефти, но и по Google: Иран взорвался новыми угрозами

Почему США виноваты в ударе по иранской школе?

Об этом обстреле сначала были противоречивые сведения. И теперь есть данные расследования, и достаточно четкие.

По словам американских чиновников и других лиц, знакомых с предварительными выводами, расследование установило, что Соединенные Штаты несут ответственность за смертельный ракетный удар "Томагавк" по иранской начальной школе. Удар 28 февраля по зданию начальной школы Шаджара Таебех стал результатом ошибки американских военных в нацеливании, которые наносили удары по соседней иранской базе, частью которой ранее было школьное здание,

– пишут в СМИ.

Судя по всему, разведывательное управление Министерства обороны США предоставило устаревшие данные. А офицеры Центрального командования США создали координаты цели для удара, опираясь на них.

Это предварительные выводы. Пока нет ответа, почему устаревшую информацию не проверили дважды. Например, почему не прибегли к данным Национального агентства геопространственной разведки для обновления и проверки цели.

"Удар по школе, полной детей, несомненно, станет одной из самых разрушительных военных ошибок последних десятилетий. Иранские чиновники заявили, что количество погибших составило по меньшей мере 175 человек, большинство из которых – дети", – акцентировали The New York Times.

Обратите внимание! Некоторые источники пишут о 180 погибших.

Медийщики довольно резко заявили, что этот инцидент уже бросил тень на военную операцию США в Иране. А "ошибка не удивила ни нынешних, ни бывших чиновников".

Более того, Трамп и его команда пытались избежать ответственности за удар, переложив ее на Иран.

Школа в городе Минаб расположена на том же квартале, что и здания, которые использует военно-морская база Корпуса стражей Исламской революции. Место, где расположена школа, сначала было частью базы. Но не позднее 2016 года все изменилось.

Спутниковые снимки, которые осмотрела газета The Times, показали, что сторожевые башни, которые когда-то стояли у здания, были снесены, в школу открыто три общественных входа, землю расчистили, а игровые площадки, включая спортивную площадку, покрасили на асфальт, а стены покрасили в синий и розовый цвета,

– указано в статье.

Расследование склоняется к тому, что это была человеческая ошибка, а не искусственный интеллект.

Что говорят в США об ударе по школе в Иране?