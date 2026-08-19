В НАТО отреагировали на угрозу ударов Ирана по американским объектам в Европе
НАТО заявило о готовности защитить своих союзников в случае попыток Ирана нанести удары по американским военным объектам в Европе. В Альянсе напомнили, что системы противовоздушной обороны уже доказали свою эффективность во время предыдущих атак.
Так отреагировал представитель Североатлантического альянса, сообщает CNN.
Как Европа отреагирует на угрозу?
В НАТО подчеркнули способность блока нейтрализовать любые риски для безопасности партнеров и готовность противостоять угрозам.
Как показали события в начале этого года, когда системы ПВО НАТО четыре раза успешно перехватили баллистические ракеты, летевшие из Ирана в сторону Турции, наша позиция в области сдерживания и обороны является прочной и эффективной,
– заявил представитель НАТО.
Как сообщала Financial Times, Тегеран рассматривал возможность атак на американские вооруженные силы на юго-востоке Европы в случае эскалации конфликта со стороны Вашингтона.
Среди потенциальных целей иранских сил называли военные объекты в Болгарии и на Кипре. В частности, в июле Болгария дала разрешение на использование своей авиабазы Безмер для дозаправки военных самолетов США, а на Кипре весной британская база уже подверглась атаке ударного беспилотника.
Иран разрабатывает планы расширения войны на случай, если Дональд Трамп выполнит угрозу уничтожить иранские мосты и электростанции в случае угрозы судоходству через пролив.