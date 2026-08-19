В НАТО отреагировали на угрозу ударов Ирана по американским объектам в Европе

НАТО заявило о готовности защитить своих союзников в случае попыток Ирана нанести удары по американским военным объектам в Европе. В Альянсе напомнили, что системы противовоздушной обороны уже доказали свою эффективность во время предыдущих атак.

Так отреагировал представитель Североатлантического альянса, сообщает CNN.

Как Европа отреагирует на угрозу?

В НАТО подчеркнули способность блока нейтрализовать любые риски для безопасности партнеров и готовность противостоять угрозам.

Как показали события в начале этого года, когда системы ПВО НАТО четыре раза успешно перехватили баллистические ракеты, летевшие из Ирана в сторону Турции, наша позиция в области сдерживания и обороны является прочной и эффективной,

– заявил представитель НАТО.

Как сообщала Financial Times, Тегеран рассматривал возможность атак на американские вооруженные силы на юго-востоке Европы в случае эскалации конфликта со стороны Вашингтона.

Среди потенциальных целей иранских сил называли военные объекты в Болгарии и на Кипре. В частности, в июле Болгария дала разрешение на использование своей авиабазы Безмер для дозаправки военных самолетов США, а на Кипре весной британская база уже подверглась атаке ударного беспилотника.

Иран разрабатывает планы расширения войны на случай, если Дональд Трамп выполнит угрозу уничтожить иранские мосты и электростанции в случае угрозы судоходству через пролив.