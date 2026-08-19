Так відреагував представник Північноатлантичного альянсу, передає CNN.

Як Європа реагуватиме на загрозу?

У НАТО підкреслили спроможність блоку нейтралізувати будь-які ризики для безпеки партнерів та готовність протистояти загрозам.

Як показали події на початку цього року, коли системи ППО НАТО чотири рази успішно перехопили балістичні ракети, що летіли з Ірану в бік Туреччини, наша позиція в галузі стримування та оборони є міцною й ефективною,

– заявив представник НАТО.

Як повідомляли у Financial Times, Тегеран розглядав можливість атак на американські військові сили на південному сході Європи у разі ескалації конфлікту з боку Вашингтона.

Серед потенційних цілей іранських сил називали військово об'єкти в Болгарії та на Кіпрі. Зокрема, у липні Болгарія надала дозвіл використовувати свою авіабазу Безмер для заправки військових літаків США, а на Кіпрі навесні британська база вже зазнавала атаки ударного безпілотника.

Іран розробляє плани розширення війни на випадок, якщо Дональд Трамп виконає погрозу знищити іранські мости та електростанції у разі загрози судноплавству через протоку.