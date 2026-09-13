"Россия наносит удары по всему подряд": в Кремле признали удары по украинским гражданским объектам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская армия начала наносить удары по всем объектам на территории Украины в ответ на действия Киева. По его словам, украинская сторона якобы сама открыла ящик Пандоры, спровоцировав эскалацию обстрелов гражданской инфраструктуры.

Об этом он заявил в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину.

Что сказали в России о целях российских атак?

Москва больше не скрывает хаотичного характера своих атак. Песков утверждает, что оккупационные войска воздерживались от подобной тактики до определенного момента.

Российская Федерация не наносила удары по всему подряд. Начали это делать после того, как сами украинцы открыли ящик Пандоры,

– сказал он.

Аналитики отмечают, что такое заявление пресс-секретаря является прямой отсылкой к словам Владимира Путина от 22 августа. Тогда российский диктатор обвинил Украину в попытках нанести ущерб экономике России, в частности из-за ударов по маркетплейсам вроде Wildberries.

Киевский режим поставил себе целью нанести ущерб нашей экономике. И что он сделал? Сам открыл этот ящик Пандоры. Ну что ж, ждите соответствующих мер, которые ударят по самым уязвимым для вас секторам экономики,

– заявил тогда Путин.

К слову, Россия заявила о якобы нанесенных ударах по логистическим и энергетическим объектам в Украине, в частности по железнодорожной инфраструктуре западных областей, которую Москва назвала частью маршрутов для военных грузов из Европы.

Напомним, это не первая попытка Москвы создать псевдозаконную основу для действий оккупантов. Ранее пресс-секретарь Кремля утверждал, что любые объекты на украинской территории считаются легитимными целями для вооруженных сил России.

В то же время аналитики издания The Washington Post отмечают, что Путин стремится дожать Украину до наступления зимы. Кремлевский диктатор рассчитывает использовать ослабление системы ПВО и усиленные авиаудары, чтобы заставить Киев согласиться на свои требования.