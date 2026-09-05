Об этом пишут российские СМИ.

Как цинично Россия пытается оправдать удары по Украине?

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что любые объекты военной инфраструктуры на территории Украины якобы являются законными целями для оккупационной армии России. Таким образом Москва цинично пытается создать псевдозаконное обоснование для очередных военных преступлений.

Любые подобные объекты на территории Украины станут законными целями для наших вооруженных сил,

– заявил представитель Кремля.

В то же время издание The Washington Post со ссылкой на западных чиновников и аналитиков отмечает, что Владимир Путин рассчитывает дожать Украину до наступления зимы. Кремлевский диктатор пытается воспользоваться ослаблением противовоздушной обороны и усиливает авиаудары, чтобы заставить Киев согласиться на свои требования.

Напомним, Владимир Путин заявил, что российские удары по Украине якобы являются "ответом" на действия Киева, которые, по его словам, открыли "ящик Пандоры". В то же время он заявил, что Россия совершает атаки на украинские города, чтобы нанести ущерб тем, кто якобы вредит ее интересам.

Кроме того, российский диктатор цинично объяснил российскую агрессию против Украины с помощью аналогии с хищниками и добычей. Во время встречи с преподавателями и студентами 29 августа он рассказал о косатках, которые стаей нападают на белых медведей, и заявил, что это якобы демонстрирует, "в каком мире мы живем" и объясняет, почему Россия проводит так называемую "специальную военную операцию".