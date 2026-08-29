Об этом он заявил во время встречи с преподавателями и студентами.

С чем Путин сравнил войну?

29 августа Путин выступил на встрече с преподавателями и студентами в Московском педагогическом государственном университете. В ходе беседы он упомянул экспедицию одного из участников встречи на Северный полюс и заговорил о белых медведях и косатках.

Российский лидер заявил, что косатки якобы могут нападать на белых медведей стаей и разрывать их на части.

А вот там, рядом с белыми медведями, обитают косатки. Они едят этих медведей, как мелкую добычу. Они просто набрасываются стаей и разрывают их на части. Это все очень интересно. Такая пищевая цепь. И об этом тоже нужно рассказывать детям, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию,

– заявил Путин.

Его заявление фактически вписывает агрессию Москвы в логику, согласно которой более сильный хищник имеет право нападать на более слабого.

Напомним, ранее Путин пытался объяснить войну историческими событиями. Он заявлял, что Россия якобы "защищает суверенитет, честь и достоинство" своего государства. Для обоснования своих слов Путин упомянул события 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского противостояло польско-литовским войскам в Москве.

Обратите внимание! В 1612 году произошло решающее сражение второго народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского против польско-литовских интервентов в Москве. Ополчение нанесло поражение войскам гетмана Яна Ходкевича, который пытался снять блокаду с польско-литовского гарнизона в Кремле. После этого в октябре столицу полностью освободили.

По словам российского диктатора, тогда удалось отстоять "государственные устои" и "право держаться за свои корни и моральные опоры". Диктатор добавил: "Сегодня, сохраняя эти традиции, мы мирным, творческим и боевым трудом защищаем суверенитет, честь и достоинство родной России".

Он также сказал, что россияне якобы умеют "сплотиться" перед лицом глобальных вызовов и угроз.