Про це він заявив під час зустрічі з педагогами та студентами.

З чим Путін порівняв війну?

29 серпня Путін виступив на зустрічі з педагогами та студентами у Московському педагогічному державному університеті. Під час розмови він згадав експедицію одного з учасників зустрічі на Північний полюс та заговорив про білих ведмедів і косаток.

Російський лідер заявив, що косатки нібито можуть нападати на білих ведмедів зграєю та розривати їх на частини.

А ось там поруч із білими ведмедями косатки мешкають. Вони їдять цих ведмедів, як дрібноту. Вони просто накидаються зграєю і розривають їх на частини. Це все дуже цікаво. Такий харчовий ланцюг. І про це теж треба розповідати дітям, щоб вони розуміли, у якому світі ми живемо і чому ми проводимо спеціальну військову операцію,

– заявив Путін.

Його заява фактично вкладає агресію Москви у логіку, де сильніший хижак має право нападати на слабшого.