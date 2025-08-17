Если говорить о вопросе территорий и претензии России на них, то этот вопрос должна решать Украина, поскольку эта земля принадлежит ей.

Такое заявление в воскресенье, 17 августа, сделал государственный секретарь США Марко Рубио. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ABC News.

Что сказал Рубио о вопросе территорий?

Американский чиновник отметил многочисленные заявления Владимира Путина относительно захвата большей части Украины и его взгляда на историю, и США знают, чего хочет Россия, однако украинцы не согласны ни с чем из его требований.

Президент (Трамп – 24 Канал) неоднократно говорил, когда речь идет о территории и территориальных претензиях, это в конце концов то, что Украина должна будет решить. Это их территория. Это их страна. В конце концов, они должны будут решить, с чем готовы жить,

– заявил Марко Рубио.

В то же время в эфире NBC News Марко Рубио отметил, что Соединенные Штаты не заставляют Украину к передаче всех оккупированных Россией территорий. По его словам, будущее мирное соглашение не будет предусматривать таких уступок.

В то же время он отметил, что уступки должны сделать обе стороны, и, по словам Марко Рубио, именно это предлагают обеим странам США. В случае ответных действий только с одной стороны, по его мнению, это будет называться капитуляцией.