Канада хочет создать "уникальный альянс" с ЕС

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о намерении заключить с Евросоюзом "уникальный альянс". Он подчеркнул, что Канада и ЕС разделяют общие ценности и приоритеты.

Об этом он заявил во время беседы с журналистами в Торонто.

Что известно о новом альянсе?

Премьер-министр Канады подчеркнул общность подходов Оттавы и Брюсселя.

Почему мы стремимся и о чем начнем говорить, – это уникальный альянс с Европейским Союзом. Мы разделяем одинаковые ценности, имеем те же приоритеты и взаимодополняющие сильные стороны,

– отметил Карни.

В то же время канадский премьер подчеркнул, что Оттава не стремится к членству в ЕС.

Ранее The Wall Street Journal сообщал, что Канада рассматривает возможность получения статуса "ассоциированного члена ЕС". Такой формат мог бы предусматривать более тесное сотрудничество между Канадой и Евросоюзом без полноценного членства Оттавы в блоке.

На этой неделе Карни также должен выступить перед Европейским парламентом. Его выступление состоится после программной речи председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о состоянии Европейского Союза.

Отметим, что в течение нескольких месяцев Марк Карни проводил закрытые переговоры с лидерами Франции, Италии, Германии и скандинавских стран. После этого он поручил специальному посланнику изучить наиболее амбициозные варианты сотрудничества с Европой.

В то же время технические группы уже работают над нормативной базой будущего партнерства. Формат ассоциированного членства не будет предполагать полноценного вступления Канады в ЕС или его единый рынок. Вместо этого стороны хотят упростить перемещение отдельных товаров, услуг и специалистов в критически важных сферах.

Сотрудничество также может охватить технологические и инфраструктурные проекты, в частности дата-центры, спутниковые сети и подводные кабели. Оттава планирует развивать инфраструктуру для прямых поставок газа в Европу в обход США.

Кроме того, Канада рассматривает возможность использования Северо-Западного прохода для транспортировки удобрений в Европу.