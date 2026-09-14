Про це він сказав під час спілкування із журналістами в Торонто.

Що відомо про новий альянс?

Прем'єр-міністр Канади наголосив на спільності підходів Оттави та Брюсселя.

Чого ми прагнемо і про що почнемо говорити, – це унікальний альянс із Європейським Союзом. Ми поділяємо однакові цінності, маємо ті самі пріоритети та взаємодоповнюючі сильні сторони,

– зазначив Карні.

Водночас канадський прем'єр підкреслив, що Оттава не прагне членства у ЄС.

Раніше The Wall Street Journal повідомляло, що Канада розглядає можливість отримання статусу "асоційованого члена ЄС". Такий формат міг би передбачати тіснішу співпрацю між Канадою та Євросоюзом без повноцінного членства Оттави у блоці.

Цього тижня Карні також має звернутися до Європейського парламенту. Його виступ відбудеться після програмної промови президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про стан Європейського Союзу.

Зауважимо, протягом кількох місяців Марк Карні проводив закриті переговори з лідерами Франції, Італії, Німеччини та скандинавських країн. Після цього він доручив спеціальному посланнику вивчити найамбітніші варіанти співпраці з Європою.

Водночас технічні групи вже працюють над нормативною базою майбутнього партнерства. Формат асоційованого членства не передбачатиме повноцінного вступу Канади до ЄС чи його спільного ринку. Натомість сторони хочуть спростити переміщення окремих товарів, послуг і фахівців у критично важливих сферах.

Співпраця також може охопити технологічні та інфраструктурні проєкти, зокрема дата-центри, супутникові мережі та підводні кабелі. Оттава планує розвивати інфраструктуру для прямих поставок газу до Європи в обхід США.

Також Канада розглядає використання Північно-Західного проходу для транспортування добрив до Європи.