Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

Як Канада планує об'єднатися з Євросоюзом?

Очільник канадського уряду протягом кількох місяців проводив приватні перемовини з лідерами Франції, Італії, Німеччини та країн Скандинавії. За результатами цих зустрічей Карні доручив спеціальному посланнику в Європі вивчити найамбітніші варіанти кооперації, тоді як технічні групи вже розробляють нормативну базу.

Формат асоційованого членства не передбачатиме повноцінного вступу Канади до Євросоюзу або його спільного ринку. Натомість сторони прагнуть створити механізми для вільного переміщення окремих товарів, послуг та фахівців у критичних галузях.

Переговори охоплюють не лише економіку, а й спільні технологічні та інфраструктурні проєкти. Зокрема, ідеться про будівництво центрів обробки даних, супутникових мереж і прокладання підводних кабелів зв'язку для зменшення залежності від американських корпорацій.

У сфері енергетики канадська сторона планує створити інфраструктуру для прямих поставок газу до Європи в обхід комерційних шляхів через США. Крім того, Оттава розглядає використання арктичного Північно-Західного проходу для транспортування добрив за допомогою криголамів.

Окремим блоком переговорів є інтеграція канадських і європейських університетів задля створення наукової мережі, здатної конкурувати з вищою школою США. Канадський уряд також прагне приєднатися до європейських освітніх програм обміну студентами.

Під час зустрічей із представниками Франції сторони додатково порушили питання щодо можливості надання громадянам Канади права жити та працювати в країнах Євросоюзу без оформлення віз.

Дипломатичний розворот Оттави став прямою відповіддю на загострення тарифного протистояння з південним сусідом. Торговельні переговори між країнами завершилися без результату, після чого Вашингтон запровадив 50-відсоткові мита на низку канадських товарів.

З 8 вересня Канада ввела дзеркальні мита від 15% до 50% на американський імпорт загальною вартістю 27,6 мільярда канадських доларів. Обмеження торкнулися американської сталі, електроніки, сільськогосподарського обладнання та побутової техніки.

Нагадаємо, Марк Карні очолив уряд після відставки Джастіна Трюдо та здобув перемогу на виборах завдяки жорсткій позиції щодо захисту економічного суверенітету. Згодом канадський прем'єр заявив про завершення епохи традиційної інтеграції зі США та курс на розбудову нових міжнародних альянсів.