В Reuters опубликовали циничные условия Путина по прекращению войны в Украине
- Путин во время саммита на Аляске выдвинул требования для прекращения войны в Украине.
- Reuters выяснило, о чем идет речь.
Во время саммита на Аляске 15 августа Владимир Путин озвучил Дональду Трампу свои требования по прекращению войны в Украине. СМИ удалось выяснить, какие условия содержало предложение российского диктатора.
Источники Reuters отметили, что их понимание предложения Путина базируется преимущественно на обсуждениях между лидерами Европы, США и Украины, и подчеркнули, что информация не является полной, передает 24 Канал.
Какие требования выдвигает Путин для прекращения войны?
Известно, что после саммита с главой Кремля Дональд Трамп позвонил Владимиру Зеленскому и европейским лидерам, чтобы проинформировать их о результатах переговоров. Именно тогда он озвучил условия Путина.
Чего хочет российский диктатор:
- Прекращение огня до достижения всеобъемлющего соглашения о мире точно не будет.
- Киев должен полностью вывести войска из Донецкой и Луганской областей.
- Россия заморозит линии фронта в Херсонской и Запорожской областях.
- Возвращение под контроль Украины оккупированных россиянами участков в Сумской и Харьковской областях. Общая площадь этих участков составляет около 440 километров квадратных, тогда как Украина контролирует около 6 600 километров квадратных Донбасса.
- Формальное признание суверенитета России над Крымом. Пока неясно, идет ли речь о признании правительством США, или, например, всеми западными странами и Украиной.
- Отмена по крайней мере части санкций против России.
- Украине будет запрещено вступать в НАТО.
- Путин, похоже, был открыт к получению Украиной определенных гарантий безопасности.
- Официальный статус русского языка в некоторых областях Украины или по всей Украине.
- Восстановление прав Русской православной церкви в Украине.
Напомним, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Там они могут обсудить план прекращения войны.