Во время саммита на Аляске 15 августа Владимир Путин озвучил Дональду Трампу свои требования по прекращению войны в Украине. СМИ удалось выяснить, какие условия содержало предложение российского диктатора.

Источники Reuters отметили, что их понимание предложения Путина базируется преимущественно на обсуждениях между лидерами Европы, США и Украины, и подчеркнули, что информация не является полной, передает 24 Канал.

Какие требования выдвигает Путин для прекращения войны?

Известно, что после саммита с главой Кремля Дональд Трамп позвонил Владимиру Зеленскому и европейским лидерам, чтобы проинформировать их о результатах переговоров. Именно тогда он озвучил условия Путина.

Чего хочет российский диктатор:

Прекращение огня до достижения всеобъемлющего соглашения о мире точно не будет.

Киев должен полностью вывести войска из Донецкой и Луганской областей.

Россия заморозит линии фронта в Херсонской и Запорожской областях.

Возвращение под контроль Украины оккупированных россиянами участков в Сумской и Харьковской областях. Общая площадь этих участков составляет около 440 километров квадратных, тогда как Украина контролирует около 6 600 километров квадратных Донбасса.

Формальное признание суверенитета России над Крымом. Пока неясно, идет ли речь о признании правительством США, или, например, всеми западными странами и Украиной.

Отмена по крайней мере части санкций против России.

Украине будет запрещено вступать в НАТО.

Путин, похоже, был открыт к получению Украиной определенных гарантий безопасности.

Официальный статус русского языка в некоторых областях Украины или по всей Украине.

Восстановление прав Русской православной церкви в Украине.

Напомним, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Там они могут обсудить план прекращения войны.