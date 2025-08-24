В Киев прибыл спецпредставитель Трампа Кит Келлог
- В Киев прибыл спецпредставитель Трампа Кит Келлог и присутствовал на торжествах ко Дню Независимости Украины.
- На мероприятии также присутствовали премьер-министр Канады Марк Карни и министры обороны нескольких стран.
В Украину 24 августа прибыл специальный представитель Дональда Трампа Кит Келлог. Сейчас он уже находится в Киеве.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию торжеств ко Дню Независимости Украины.
Что известно о приезде Келлога в Киев 24 августа?
На трансляции торжеств ко Дню Независимости Украины, которую показывает на своем ютуб-канале Офис Президента, среди гостей заметили и спецпредставителя Дональда Трампа Кита Келлога.
Он присутствовал на торжественном событии вблизи Софийского собора в украинской столице и стоял рядом с главой ОП Андреем Ермаком и секретарем СНБО Рустемом Умеровым.
Кот Келлог прибыл в Украину 24 августа / Скриншот с трансляции ОП
Кроме Келлога, на мероприятии присутствовали премьер-министр Канады Марк Карни и министры обороны Швеции, Дании, Румынии, Литвы, Канады. Президент Зеленский поблагодарил всех присутствующих за поддержку.
Зачем Кит Келлог приехал в Киев?
Журналист агентства Reuters Грэм Слеттери со ссылкой на собственные источники сообщил, что Кит Келлог отправился в Украину для участия в церемониях по случаю Дня Независимости. Он также примет участие в молитвенном завтраке.
Визит спецпредставителя Трампа приходится на 24 – 25 августа. Он также обсудит с лидерами дипломатическую активность этой недели, в частности согласование между США, Украины и Европы гарантий безопасности для нашего государства.
До этого Владимир Зеленский встречался с Китом Келлогом во время визита в Вашингтон 18 августа. Встреча состоялась в отеле Hay-Adams, расположенном вблизи Белого дома, накануне поездки украинского президента в официальную резеденцию американского лидера.