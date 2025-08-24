В Украину 24 августа прибыл специальный представитель Дональда Трампа Кит Келлог. Сейчас он уже находится в Киеве.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию торжеств ко Дню Независимости Украины.

К теме "США верят в ваше будущее": Трамп и Рубио поздравили Украину с Днем Независимости

Что известно о приезде Келлога в Киев 24 августа?

На трансляции торжеств ко Дню Независимости Украины, которую показывает на своем ютуб-канале Офис Президента, среди гостей заметили и спецпредставителя Дональда Трампа Кита Келлога.

Он присутствовал на торжественном событии вблизи Софийского собора в украинской столице и стоял рядом с главой ОП Андреем Ермаком и секретарем СНБО Рустемом Умеровым.



Кот Келлог прибыл в Украину 24 августа / Скриншот с трансляции ОП

Кроме Келлога, на мероприятии присутствовали премьер-министр Канады Марк Карни и министры обороны Швеции, Дании, Румынии, Литвы, Канады. Президент Зеленский поблагодарил всех присутствующих за поддержку.

Зачем Кит Келлог приехал в Киев?