В Литве произошел скандал. Министр культуры Игнотас Адомавичюс ушел в отставку после того, как не смог ответить на вопрос журналистки, чей Крым.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Lrytas и LRT.

Почему литовский министр не смог сказать, чей Крым?

Адомавичюса назначили на должность совсем недавно – 23 сентября. Тогда его назначение встретили протестами, но он сказал, что "не из тех ребят", чтобы из-за этого складывать полномочия.

"Поводом для возмущения стало то, что партии "Заря Немана" досталось министерство в результате обмена с социал-демократами. Кандидатура Адомавичюса, ранее работавшего коммерческим директором макаронной фабрики и являвшегося дальним родственником лидера партии Ремигиюса Жемайтайтиса, вызвала шквал критики", – писали журналисты LRT.

3 октября журналисты новостного портала Lrytas спросили чиновника, кому принадлежит Крым.

Его ответ был таким:

Это провокационные вопросы, давайте даже не будем их поднимать, потому что мы здесь даже не о Министерстве культуры говорим.

На просьбу объяснить свою позицию министр добавил: "Нет, не будем играть в эти игры. Понимаете, надо быть... Здесь есть граница, за которой нельзя останавливаться. Здесь надо остановиться. На этих вопросах".

СМИ также писали, что Адомавичюс снял украинский флаг с пресс-центра министерства. После огласки вышло неуклюжее объяснение, мол, флаг чистили.

На 5 октября представители культурной отрасли объявили протест. Таким образом, всего за неделю министр несколько раз оскандалился. Оппозиция реагировала очень резко, мол, "Заря Немана" продвигает новую политическую "культуру".

Сам Адомавичюс заявил, что оставил должность не из-за своего скандального ответа, а из-за сильного давления общества. Он сказал, что ему и семье было опасно находиться на улице, но не конкретизировал, угрожали ли ему. Он много раз упоминал культуру, которая якобы за 30 лет стала самым главным. И в целом говорил очень путано.

Объявив о своей отставке, Адомавичюс все же сказал, что Крым принадлежит Украине, но полуостров, к сожалению, аннексировала Россия. И обвинил СМИ в том, что следует "правильно задавать вопросы".

Адомавичюс ответил, кому принадлежит Крым, только с третьего раза: смотрите видео

В партии защитили его.

"Я бы назвал это скорее недоразумением: возможно, он неправильно понял вопрос, возможно, министр не хотел углубляться в этот вопрос, но, насколько я знаю Игнотата, я знаю, что его мнение заключается в том, что Крым и другие оккупированные земли однозначно принадлежат Украине", – сказал Робертас Пуховичюс.

По его словам, Адомавичюс может занять любую должность в дальнейшем, например, советника министра культуры или вице-министра. Но все же соберется коалиционный совет, чтобы решить, кому достанется кресло министра культуры.

Премьер Инга Ругинене, которая тоже давила на уже бывшего подчиненного, заявила, что ей стыдно.

Что известно о партии "Заря Немана"?